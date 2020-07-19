لامبارد: قدمنا واحدا من أفضل مستوياتنا هذا الموسم.. الفوز بالنهائي هو هدفنا الرئيسي

أثنى فرانك لامبارد مدرب تشيلسي على لاعبيه لما قدموه ضد مانشستر يونايتد والتزامهم بالتعليمات الفنية ما ساهم في سيطرة فريقه أكثر على اللقاء والنتيجة.

وصرح لامبارد للصحفيين قائلا: "هناك بعض الأشياء التي لا يمكنك التحكم بها، لكن حينما ترى الفريق يركض ويلعب بهذا الحماس فأنا فخور بهم للغاية".

وأضاف "إنه إنجاز كبير لنا أن نصل لنهائي كأس الاتحاد، الفوز بنصف النهائي أمر رائع لكن النهائي هو الهدف الرئيسي".

وواصل "نعم قدمنا واحد من أفضل مستوياتنا خلال الموسم الجاري، لكننا قدمنا العديد من المباريات الرائعة هذا الموسم".

وأكمل "فوجئت أن لاعبي التزموا بكل التعليمات الفنية بالكامل، الأجزاء التي كانت في البداية كنا نتسيد المباراة، وحينما غير يونايتد الطريقة كنا أفضل".

تشيلسي فاز بنتيجة 3-1 ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الأحد. (طالع تقرير المباراة والأهداف من هنا)

وتطرق للحديث عن ماونت الذي سجل مساء الأحد ضد يونايتد قائلا: "طلبت من مايسون ماونت أن يسدد أكثر وعليه أن يفعل ذلك ضد الحراس الكبار".

وواصل "ماونت موهبة كبيرة حينما يمتلك الكرة، هناك تطور يمكن أن يحدث له، يرغب في أن يصبح لاعبا كبيرا، هناك أمور مثل اللمسة الأخيرة وعدد الأهداف التي يسجلها خلال الموسم، يمكن أن يحدث ذلك له".

وتحدث مدرب تشيلسي عن صاحب الهدف الأول قائلا: "جيرو يعد مثالا رائعا، في بداية الموسم، تامي لعب بشكل جيد وأوليفيه لم يكن يحصل على الكثير من الفرص، استمر في التدرب وفي يناير كان يمكنه الرحيل لكن سلوكه كان إيجابيا للغاية، حينما أتحدث معه يكون من السهل فعل ذلك".

وأردف "لست متفاجئا لأنني أعلم جيدا ما يمكن لجيرو فعله والطريقة التي يلعب بها والحضور الذي يمتلكه".

وأتم "عملنا بقوة كبيرة في آخر يومين على إيقاف ركض لاعبي يونايتد خلف الخطوط ودفع اللاعبين على التواجد في الوسط بجانب حث لاعبي الوسط لدينا على اعتراض الكرة أكثر".

وضرب تشيلسي موعدا مع أرسنال في نهائي كأس إنجلترا يوم 1 أغسطس المقبل.

تشيلسي واجه أرسنال 20 مرة في كأس الاتحاد الإنجليزي فاز في 5 وخسر 9 وتعادلا 6 مرات وسجل 23 هدفا واستقبل 32.

وكان آخر نهائي كأس اتحاد إنجليزي جمع بين الفريقين، كان في عام 2017 حينما فاز أرسنال بنتيجة 2-1.





































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