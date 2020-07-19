هدايا دي خيا وماجواير تمنح تشيلسي تذكرته.. دربي لندن في نهائي كأس إنجلترا

نجح فريق تشيلسي في الفوز أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد.

سجل أهداف تشيلسي كل من أوليفيه جيرو ومايسون ماونت وهاري ماجواير بالخطأ في مرماه، وسجل هدف يونايتد الوحيد برونو فيرنانديز من نقطة الجزاء.

إيقاع الشوط الأول كان بطيئا للغاية، إذ انتظرنا ما يقرب من 10 دقائق حتى نرى تهديدا حقيقيا على المرمى، وجاء عن طريق ريس جيمس مدافع تشيلسي الذي سدد ببراعة لكن ديفيد دي خيا حارس يونايتد تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 15 كاد ماركوس ألونسو أن يسجل الهدف الأول بعد عرضية من سيزار أزبليكويتا وارتقى لها المدافع الإسباني لكنها مرت أعلى العارضة.

ونفذ برونو فيرنانديز ركلة حرة مباشرة خطيرة للغاية في الدقيقة 31 تصدى لها ويلي كابييرو حارس تشيلسي وحولها إلى ركنية.

كانت تلك أبرز لحظات الشوط الأول حتى جاء الوقت المحتسب بدلا من الضائع، والذي جعل الشوط يستمر تقريبا حتى الدقيقة 60.

في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، خرج إريك بايلي مدافع يونايتد محمولا بعد اصطدامه بزميله هاري ماجواير، لتتوقف المباراة فترة طويلة لعلاج الثنائي.

قام ماجواير بعد ربط رأسه لإيقاف النزيف، أما بايلي فتم حمله خارج الملعب وتجهيزه للنقل إلى المستشفى بعد الإسعافات الأولية ويشارك أنطوني مارسيال كبديل.

وفي الدقيقة الـ12 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل أوليفيه جيرو هدف تشيلسي الأول، بعد عرضية رائعة وصلت أمامه ولم يكن مراقبا بشكل كاف، وبوجه قدمه الخارجي يلمس الكرة، ويرتبك ديفيد دي خيا حارس يونايتد وراقب الكرة وهي تدخل الشباك بشكل غريب.

لم ينتظر تشيلسي طويلا حتى سجل الهدف الثاني، في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، أخطأ براندون ويليامز في تمريرة ليمنح الكرة إلى مايسون ماونت لاعب وسط تشيلسي، الذي قطع مسافة طويلة دون ضغط من ثنائي الدفاع وسدد الكرة ودخلت مرمى دي خيا الذي لم يجيد التعامل مع الكرة مرة أخرى في هدف ثان.

وكاد تشيلسي أن يسجل مجددا في الدقيقة 58 بعد عرضية من ريس جيمس مرت بسلام ووصلت إلى الجانب الأيسر عند ألونسو الذي أرسل كرة عرضية سددها جيرو وارتمطت بأمتيتش وغيرت اتجاهها نحو المرمى لكن دي خيا أنقذ الموقف.

وأضاف تشيلسي هدفا ثالثا في الدقيقة 74 بعدما أهدى هاري ماجواير الهدف للزرق، عرضية من ألونسو إلى روديجر المتقدم داخل منطقة الست ياردة، لكن ماجواير هو من لمس الكرة وأسكنها الشباك.

وتحصل يونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة 84 لصالح أنطوني مارسيال، وسجلها بعد دقيقة برونو فيرنانديز في شباك كابييرو.

ليضرب تشيلسي موعدا مع أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 1 أغسطس المقبل، ليكون اللقاء رقم 21 في تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولة.

تشيلسي واجه أرسنال 20 مرة في كأس الاتحاد الإنجليزي فاز في 5 وخسر 9 وتعادلا 6 مرات وسجل 23 هدفا واستقبل 32.

وكان آخر نهائي كأس اتحاد إنجليزي جمع بين الفريقين، كان في عام 2017 حينما فاز أرسنال بنتيجة 2-1.







































طالع أيضا

تقرير: النجم يفرط في لاعبه لدفع مستحقات الأهلي

رسالة من المثلوثي إلى البنزرتي والصفاقسي

لاعب الوداد: نعرف كل شيء عن الأهلي

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة اليوم الأحد

مواعيد مباريات الأحد.. قمة مرتقبة بين تشيلسي ويونايتد