أمير مرتضى: جيل الزمالك الحالي "جيل بطولات"

يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك أن المجموعة الحالية من اللاعبين في الفريق هم جيل بطولات.

وقال أمير مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الجيل الحالي في الزمالك جيل بطولات وهذه المجموعة من اللاعبين هم أكثر من فازوا ببطولات في الموسم الماضي".

وأضاف "بطولة السوبر الإفريقي ترجع للكونفدرالية والسوبر المصري للموسم الماضي، لذلك أضيف البطولتين على بطولات الموسم الماضي".

وأكمل "الموسم الماضي كنا نسير بمستوى مميز في الدوري ولكن حدثت بعض الظروف الخاصة بنا وباتحاد الكرة بالإضافة إلى بعض المجاملات وفي آخر 3 جولات خسرنا اللقب".

وواصل "والعكس حدث في الكونفدرالية عندما بدأنا البطولة بمستوى ضعيف وفزنا باللقب في النهاية".

وشدد أمير مرتضى "نحن نجتهد ونبذل المزيد من الجهد ونحاول الفوز بكل البطولات التي نشارك بها".

وأكمل "والحساب يكون في نهاية الموسم لأن فريق البطولات يتم تقييمه بنهاية كل موسم".

وعن دوري أبطال إفريقيا أتم تصريحاته "جاهزون لخوض مباريات البطولة في أي مكان سواء داخل مصر أو خارجها، والفرق الأربعة المتواجدة في نصف النهائي أصحاب تاريخ كبير وجميعهم مرشحين للفوز باللقب".

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