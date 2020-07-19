سولشاير: تشيلسي حصل على راحة إضافية.. ودي خيا يعلم أن عليه التصدي 100 مرة بنجاح لتلك الكرات

الأحد، 19 يوليه 2020 - 22:39

كتب : FilGoal

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

يرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أن الراحة التي حصل عليها تشيلسي، كانت من أسباب انتصار الأخير على فريقه.

تشيلسي انتصر على مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف في نصف نهائي كأس إنجلترا، ليضرب الفريق اللندني موعدا ناريا مع أرسنال في النهائي. (طالع التفاصيل)

وقال سولشاير: "توقيت الهدف الأول لـ تشيلسي الذي جاء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة وبعد مدة طويلة من اللعب، بكل تأكيد أثر علينا".

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وأضاف في تصريحاته عبر بي بي سي عقب المباراة "لقد فقدنا تركيزنا وذلك مُخيب للأمال".

وتابع "تشيلسي حصل على 48 ساعة راحة إضافية. لا أتحجج ولا أقول أي أعذار، ولكن تلك هي الحقيقة".

وتطرق سولشاير للحديث عن حارسه الإسباني دي خيا الذي كان سببا مباشرا في هدفين

وأشار سولشاير: "لا أستطيع التحدث عن ثقة دي خيا، ولكنه يمتلك عقلية قوية للغاية".

وأكمل حديثه قائلا: "دي خيا يعلم أنه يجب عليه التصدي 100 مرة إذا سُددت عليه تلك الكرات 100 مرة. اتخذت قراري بإشراكه".

واستمر "نعلم أن جيرو دائما ما يتحرك على القائم القريب، وكان علينا الدفاع بشكل جيد. لم نكن بالسرعة الكافية في تلك اللقطة (الهدف الأول)، بينما الهدف الثاني كان يمكننا تجنبه للغاية".

وأردف "ليس أمامنا الوقت للشعور بالأسف الآن. أمامنا مواجهتين هذا الأسبوع وبعد ذلك الدوري الأوروبي".

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