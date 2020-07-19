جيرو: أخبرت زملائي أنني سأحب الفوز بكأسي الخامسة.. سيطرنا تماما على يونايتد

يرغب الفرنسي أوليفير جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي التتويج بلقب كأس إنجلترا مرة أخرى.

تشيلسي انتصر على مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف في نصف نهائي كأس إنجلترا، ليضرب الفريق اللندني موعدا ناريا مع أرسنال في النهائي. (طالع التفاصيل)

وقال جيرو: "أخبرت زملائي في الفريق أنني سأحب الفوز بكأس أخرى".

وأضاف صاحب الهدف الأول في حديثه مع بي بي سي عقب المباراة "سيكون هذا اللقب هو كأسي الخامس. ينتظرنا مواجهة كبيرة أمام أرسنال، مواجهة ستكون خاصة بالنسبة لي على المستوى الشخصي".

وتابع "لعبنا بشكل جيد جدا أمام يونايتد، والآن نرغب في إنهاء الدوري في المركز الثالث".

وأكمل حديثه قائلا: "لعبنا بثلاثة مدافعين في الخلف. لم نفعل ذلك منذ مدة ولكننا لعبنا بشكل مميز".

وأشار "سيطرنا تماما على يونايتد ووضعناهم تحت الضغط دائما. يونايتد لم يخلق الفرص أمامنا".

وحقق جيرو لقب كأس إنجلترا 4 مرات من قبل. رفع الكأس 3 مرات مع أرسنال أعوام 2014 و2015 و2017، كما حقق نفس البطولة مع تشيلسي عام 2018.

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