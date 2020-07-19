جيرو: أخبرت زملائي أنني سأحب الفوز بكأسي الخامسة.. سيطرنا تماما على يونايتد

الأحد، 19 يوليه 2020 - 21:46

كتب : FilGoal

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

يرغب الفرنسي أوليفير جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي التتويج بلقب كأس إنجلترا مرة أخرى.

تشيلسي انتصر على مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف في نصف نهائي كأس إنجلترا، ليضرب الفريق اللندني موعدا ناريا مع أرسنال في النهائي. (طالع التفاصيل)

وقال جيرو: "أخبرت زملائي في الفريق أنني سأحب الفوز بكأس أخرى".

أخبار متعلقة
رغم الهزيمة الثلاثية.. رودرجز: لدينا فرصة مذهلة أمام يونايتد للتأهل إلى دوري الأبطال هدايا دي خيا وماجواير تمنح تشيلسي تذكرته.. دربي لندن في نهائي كأس إنجلترا أرتيتا هو المعلم والاستاذ يا جوارديولا.. أرسنال يُطيح بـ سيتي ويطير لنهائي الكأس بيلد: الخطر يهدد صفقة تشيلسي.. بايرن يفكر في التعاقد مع هافرتز

وأضاف صاحب الهدف الأول في حديثه مع بي بي سي عقب المباراة "سيكون هذا اللقب هو كأسي الخامس. ينتظرنا مواجهة كبيرة أمام أرسنال، مواجهة ستكون خاصة بالنسبة لي على المستوى الشخصي".

وتابع "لعبنا بشكل جيد جدا أمام يونايتد، والآن نرغب في إنهاء الدوري في المركز الثالث".

وأكمل حديثه قائلا: "لعبنا بثلاثة مدافعين في الخلف. لم نفعل ذلك منذ مدة ولكننا لعبنا بشكل مميز".

وأشار "سيطرنا تماما على يونايتد ووضعناهم تحت الضغط دائما. يونايتد لم يخلق الفرص أمامنا".

وحقق جيرو لقب كأس إنجلترا 4 مرات من قبل. رفع الكأس 3 مرات مع أرسنال أعوام 2014 و2015 و2017، كما حقق نفس البطولة مع تشيلسي عام 2018.

طالع أيضا:

الزمالك ينفجر في وجه سموحة

ألافيس ضحية غضب ميسي

مورينيو يقدم هدية ثمينة لـ يونايتد وتشيلسي

موقف تريزيجيه من الهبوط

سانشو يزيد الغموض حول مستقبله

في إنجلترا تشيلسي يونايتد جيرو
نرشح لكم
أخر الأخبار
في سيناريو مجنون بالدقيقة 100.. سوسيداد وغرناطة إلى أوروبا على حساب خيتافي 4 دقيقة | أوروبا
أمير مرتضى: جيل الزمالك الحالي "جيل بطولات" 15 دقيقة | الدوري المصري
زيدان ينال انتقامه بعد عامين.. ريال مدريد يُرسل ليجانيس إلى الدرجة الثانية 20 دقيقة | أوروبا
سولشاير: تشيلسي حصل على راحة إضافية.. ودي خيا يعلم أن عليه التصدي 100 مرة بنجاح لتلك الكرات 43 دقيقة | أوروبا
كارتيرون: سنحاول السير على خطى ما فعله ريال مدريد 49 دقيقة | الدوري المصري
نابولي يخطف الفوز من أودينيزي ويزاحم ميلان على المقعد الأوروبي ساعة | أوروبا
جيرو: أخبرت زملائي أنني سأحب الفوز بكأسي الخامسة.. سيطرنا تماما على يونايتد ساعة | أوروبا
رغم الهزيمة الثلاثية.. رودرجز: لدينا فرصة مذهلة أمام يونايتد للتأهل إلى دوري الأبطال ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 4 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك