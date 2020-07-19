رغم الهزيمة الثلاثية.. رودرجز: لدينا فرصة مذهلة أمام يونايتد للتأهل إلى دوري الأبطال

ينظر برندان رودرجز المدير الفني لـ ليستر سيتي، إلى وضع فريقه بعينٍ إيجابية رغم تفريطه في فرص ذهبية لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ليستر سقط بثلاثية نظيفة أمام توتنام في الجولة 37 للدوري الإنجليزي، لتكون مباراته الأخيرة أمام مانشستر يونايتد مفصلية.

وصرّح رودرجز بعد اللقاء: "لا أريد أن أكون سلبيا، إذ تنتظرنا مباراة الأسبوع المقبل بفرصة مذهلة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "ستكون فرصة مثالية، سنلعب على كل شيء، اللاعبون كانوا مذهلون هذا الموسم، والآن لدينا فرصة وحيدة أخيرة، وبغض النظر عن نتيجة اليوم، فقد كنا نحتاج إلى نتيجة إيجابية الأسبوع المقبل".

وواصل: "خضنا مباراتين صعبتين، علينا أن نرتاح ونتعافى".

وأكمل: "لدي شعور دائم أنه مهما فعلت، فسيكون هناك شعور بالإحباط، كما أنه سيكون هناك تقدير للعمل الذي تم على مدار 17 شهرا لنكون في هذا المركز، أعرف أننا سنستقبل الشعورين".

وأكد: "ما فعله اللاعبون على مدار 17 هو أمر مذهل".

وأتم: "رغم تأخرنا في النتيجة اليوم، واصل اللاعبون القتال، شعرنا أننا لو سجلنا هدفا فستكون لحظة فارقة في المباراة لتغيير النتيجة، ولم نتلق أهدافا في الشوط الثاني وهذا كان شيئا مهما".

توتنام رفع رصيده من النقاط إلى 58 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ليستر عند 62 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع مانشستر يونايتد الخامس والذي سيواجه وست هام يونايتد في نفس الجولة.

طالع أيضا:

الزمالك ينفجر في وجه سموحة

ألافيس ضحية غضب ميسي

مورينيو يقدم هدية ثمينة لـ يونايتد وتشيلسي

موقف تريزيجيه من الهبوط

سانشو يزيد الغموض حول مستقبله