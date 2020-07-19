رغم الهزيمة الثلاثية.. رودرجز: لدينا فرصة مذهلة أمام يونايتد للتأهل إلى دوري الأبطال

الأحد، 19 يوليه 2020 - 21:40

كتب : FilGoal

برندان رودجرز - ليستر سيتي

ينظر برندان رودرجز المدير الفني لـ ليستر سيتي، إلى وضع فريقه بعينٍ إيجابية رغم تفريطه في فرص ذهبية لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ليستر سقط بثلاثية نظيفة أمام توتنام في الجولة 37 للدوري الإنجليزي، لتكون مباراته الأخيرة أمام مانشستر يونايتد مفصلية.

وصرّح رودرجز بعد اللقاء: "لا أريد أن أكون سلبيا، إذ تنتظرنا مباراة الأسبوع المقبل بفرصة مذهلة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

أخبار متعلقة
هدايا دي خيا وماجواير تمنح تشيلسي تذكرته.. دربي لندن في نهائي كأس إنجلترا مغامرة جديدة.. رسميا - كوفاتش يتولى تدريب موناكو هل شارك مورينيو في حُسن حظ يونايتد؟ توتنام يسحق ليستر في مباراة من شوط واحد برشلونة يغالب أحزانه.. ميسي ينفث غضبه في وجه ألافيس ويبتعد بـ "بيتشيتشي"

وأضاف: "ستكون فرصة مثالية، سنلعب على كل شيء، اللاعبون كانوا مذهلون هذا الموسم، والآن لدينا فرصة وحيدة أخيرة، وبغض النظر عن نتيجة اليوم، فقد كنا نحتاج إلى نتيجة إيجابية الأسبوع المقبل".

وواصل: "خضنا مباراتين صعبتين، علينا أن نرتاح ونتعافى".

وأكمل: "لدي شعور دائم أنه مهما فعلت، فسيكون هناك شعور بالإحباط، كما أنه سيكون هناك تقدير للعمل الذي تم على مدار 17 شهرا لنكون في هذا المركز، أعرف أننا سنستقبل الشعورين".

وأكد: "ما فعله اللاعبون على مدار 17 هو أمر مذهل".

وأتم: "رغم تأخرنا في النتيجة اليوم، واصل اللاعبون القتال، شعرنا أننا لو سجلنا هدفا فستكون لحظة فارقة في المباراة لتغيير النتيجة، ولم نتلق أهدافا في الشوط الثاني وهذا كان شيئا مهما".

توتنام رفع رصيده من النقاط إلى 58 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ليستر عند 62 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع مانشستر يونايتد الخامس والذي سيواجه وست هام يونايتد في نفس الجولة.

طالع أيضا:

الزمالك ينفجر في وجه سموحة

ألافيس ضحية غضب ميسي

مورينيو يقدم هدية ثمينة لـ يونايتد وتشيلسي

موقف تريزيجيه من الهبوط

سانشو يزيد الغموض حول مستقبله

ليستر سيتي رودجرز الدوري الإنجليزي في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمير مرتضى: جيل الزمالك الحالي "جيل بطولات" 2 دقيقة | الدوري المصري
زيدان ينال انتقامه بعد عامين.. ريال مدريد يُرسل ليجانيس إلى الدرجة الثانية 7 دقيقة | أوروبا
سولشاير: تشيلسي حصل على راحة إضافية.. ودي خيا يعلم أن عليه التصدي 100 مرة بنجاح لتلك الكرات 30 دقيقة | أوروبا
كارتيرون: سنحاول السير على خطى ما فعله ريال مدريد 36 دقيقة | الدوري المصري
نابولي يخطف الفوز من أودينيزي ويزاحم ميلان على المقعد الأوروبي 59 دقيقة | أوروبا
جيرو: أخبرت زملائي أنني سأحب الفوز بكأسي الخامسة.. سيطرنا تماما على يونايتد ساعة | أوروبا
رغم الهزيمة الثلاثية.. رودرجز: لدينا فرصة مذهلة أمام يونايتد للتأهل إلى دوري الأبطال ساعة | الدوري الإنجليزي
هدايا دي خيا وماجواير تمنح تشيلسي تذكرته.. دربي لندن في نهائي كأس إنجلترا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 4 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك