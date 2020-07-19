مغامرة جديدة.. رسميا - كوفاتش يتولى تدريب موناكو

أعلن نادي موناكو عن تعيين الكرواتي نيكو كوفاتش كمدرب جديد للفريق انطلاقا من الموسم الجديد.

وذكر موناكو في بيانه أن كوفاتش سيتولى تدريب موناكو بعقد لمدة 3 مواسم قابل للتمديد.

وصرّح أوليج بيتروف نائب رئيس النادي: "يسعدنا الترحيب بـ نيكو كوفاتش في النادي، هذا الموسم سيكون فصلا جديدا في موناكو مع توجه رياضي قوي يتماشى مع أهداف النادي".

وأضاف: "أنا واثق أن خبرته وشخصيته ستكون عاملا مهما في مساعدتنا على تحقيق أهدافنا".

ويتولى كوفاتش المهمة خلفا للإسباني روبيرت مورينو الذي أقيل في وقتٍ سابق من اليوم الأحد.

كوفاتش (48 عاما) سبق له تدريب منتخب بلاده كرواتيا، وأينتراخت فرانكفورت، وبايرن ميونيخ الذي أقيل من قيادته العام الماضي.

وأنهى موناكو الدوري الفرنسي في الموسم الماضي بالمركز التاسع، بـ11 انتصارا، و7 تعادلات، و10 هزائم.

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