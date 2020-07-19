رسميا - موناكو يعلن إقالة مدربه

الأحد، 19 يوليه 2020 - 15:54

كتب : FilGoal

روبيرت مورينو - موناكو

أعلن نادي موناكو يوم الأحد إقالة مدربه الإسباني روبرت مورينو.

وأفاد موناكو في بيان "يعلن النادي إعفاء روبرت مورينو من تدريب الفريق".

وأضاف البيان على لسان أوليج بيتروف نائب رئيس النادي "لقد أبلغنا المدرب الإسباني هذا القرار يوم السبت خلال اجتماع الإدارة به".

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وأكمل "انفصلنا في وقت أبكر مما هو متوقع ولكننا نود شكر روبرت مورينو لقبوله تحدي قيادة الفريق".

أتم "بذل روبرت كل ما في وسعه لتطوير الفريق بكل حماس، نتمنى له التوفيق في المستقبل".

مورينو تولى قيادة تدريب موناكو في يناير 2020، ودرب الفريق في 13 مباراة، فاز في 5 مباريات وخسر مثلها وتعادل في 3.

واحتل فريق الإمارة الفرنسية المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري الفرنسي قبل أن يتم إلغاءه بسبب انتشار فيروس كورونا.

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