مورينيو بعد سحق ليستر: سأكون صادقا مع رودجرز رغم عدم حدوث ذلك معي.. ومحظوظون بـ كين

لم ينس الاستثنائي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنام الإنجليزي، الظروف السيئة التي يعاني منها ليستر سيتي، وتسببت في خسارة الأخير بثلاثية.

توتنام سحق ليستر سيتي بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

الحديث الأول من مورينيو عقب المباراة، خصصه ليكون عن مهاجمه الرائع هاري كين الذي سجل ثنائية.

وقال مورينيو: "هاري كين لاعب عظيم. نحن محظوظون بتواجده معنا لأنه لاعب وشخص رائع وفتى توتنام".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "ربما لن يكون كين لاعبا خاصا إذا لعب في فريق آخر، ولكنه لاعبا خاصا بالنسبة لـ توتنام".

وتابع "كين يرغب في تحقيق الانتصارات ويرغب في تسجيل الأهداف دائما. سعيد للغاية من أجله بعد الإصابة الصعبة التي تعرض لها، والآن يُنهي الموسم بأفضل طريقة".

بعد حديثه عن هاري كين، بدأ مورينيو حديثه عن طريقة لعب فريقه التي انتصر بها أمام ليستر. لكن حديث مورينيو كان هادئا للغاية على غير العادة.

ويرى مورينيو: "أعتقد أننا لعبنا بأداء ذكي. أعلم جيدا أن اللعب بـ 5 مدافعين لم يكن وضعا مريحا بالنسبة لليستر".

وأكمل حديثه قائلا: "سأكون صادقا مع رودجرز (مدرب ليستر)، رغم أنني لا أذكر أي أحد كان صادقا معي عندما كنت ألعب دون مهاجم، ولكنني سأكون صادقا مع رودجرز. الأمر كان صعبا عليه بسبب غياب ثلاثي الدفاع ريكاردو بيريرا وبن تشيلويل وتشالار سوينجو (بسبب الطرد)".

وأشار "أردنا من دفاع ليستر التقدم والخروج من المنطقة الآمنة بالنسبة لهم، وبعدها نستعيد الكرة ونعتمد على المرتدات السريعة".

واستكمل "عندما أصبحت النتيجة 3-0 في الشوط الأول، شعرت بأننا حسمنا المباراة تماما. سعيد للغاية، نحن نشعر بالضغط والآن هم يشعرون بنفس الأمر ويقاتلون من أجل المركز الأوروبي، ونحن كذلك سنقاتل حتى نهاية الموسم لنرى كيف سينتهي".

وتابع مورينيو حديثه قائلا: "نحن فريق. أمام شيفيلد (خسر توتنام 3-1) كنا فريق ولكن فريق سيء. الفريق يتفهم الآن مبادئ اللعب وما نريده بشكل أفضل".

ويرى جوزيه "تلك خطوة جيدة للفريق. كما قلت سابقا القدوم في منتصف الموسم يعد أمرا معقدا، بل لم أتخيل أنه سيصبح بهذا التعقيد بسبب كثرة الإصابات، ولكن كل ذلك يساعدنا للموسم الجديد".

واستشهد "هذا الأمر حدث معي في بورتو، وحدث مع رودجرز الموسم الماضي عندما جاء لليستر في منتصف الموسم، ويحدث معي الآن".

وأتم "الخطوات الهامة التي قمنا بها ستساعدنا على بداية أفضل للموسم الجديد".

توتنام رفع رصيده من النقاط إلى 58 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ليستر عند 62 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع مانشستر يونايتد الخامس والذي سيواجه وست هام يونايتد في نفس الجولة.

طالع أيضا:

الزمالك ينفجر في وجه سموحة

ألافيس ضحية غضب ميسي

مورينيو يقدم هدية ثمينة لـ يونايتد وتشيلسي

موقف تريزيجيه من الهبوط

سانشو يزيد الغموض حول مستقبله