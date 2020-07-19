رئيس ليدز: نستهدف المشاركة في دوري أبطال أوروبا

بعد العودة للدوري الإنجليزي الممتاز.. يستهدف ليدز يونايتد التواجد في المسابقات الأوروبية خلال الأعوام المقبلة، حسب أنجوس كينير الرئيس التنفيذي للنادي.

وعاد النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 16 عاما بعد نجاحه في تصدر دوري القسم الثاني.

وقال كينير في تصريحات أبرزتها جريدة ديلي ميل: "عدنا إلى حيث ننتمي، هذا هو مكان ليدز الطبيعي".

وأضاف "الآن سوف يتعلق الأمر حقًا بالبناء على ذلك والتأكد من أنه خلال السنوات القليلة القادمة سنبدأ في المنافسة على المستوى الذي ينبغي أن نكون فيه، نرغب في التواجد ضمن الستة الكبار".

وأكمل "يجب أن يكون ليدز أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مستمر، ونهدف للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، هذه هي رؤيتنا".

وظهر ليدز في المنافسات الأوروبية لمدة خمسة مواسم متتالية بين عامي 1998 و2003 ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2001.

تم إقصاء ليدز بطل إنجلترا 3 مرات من الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2004 وقاتل على التأهل للدوري الممتاز مع وصول مارسيلو بيلسا في 2018.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بيلسا في نهاية الموسم، لكن كينير يعتقد أن مدرب الأرجنتين السابق سيبقى لفترة طويلة.

بييلسا، أو كما يطلقون عليه Loco، أي المجنون باللغة الإسبانية، تولى تدريب ليدز قبل الموسم الماضي.

ليدز قبل بييلسا كان في مرحلة سيئة للغاية. العريق الإنجليزي هبط من الدوري الممتاز موسم 2003-2004، والحال لم يتوقف هنا بل حدث الأمر الأصعب على مشجعي الفريق بعدما هبط الفريق للدرجة الأدنى عام 2007، قبل أن يعود عام 2010.

منذ موسم 2014-2015 وحتى قبل التعاقد مع بييلسا، أفضل مركز أنهى فيه ليدز الدوري كان المركز السابع، ولم يقترب من الصعود بشكل مباشر في أي مناسبة.

جاء "المجنون" بييلسا لتبدأ الانتفاضة. الموسم الماضي أنهى الدوري في المركز الثالث ووصل للمرحلة الفاصلة قبل أن يترك بطاقة التأهل لدربي كونتي تحت قيادة فرانك لامبارد وقتها.

ليدز لم يُفقد إيمانه بـ بييلسا، ليحصد ثمار تلك الثقة ويتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 16 عاما.

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