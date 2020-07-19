روبرتسون: مشجعو ليفربول لم يتحمسوا للتعاقد معي مثلما حدث مع صلاح

رغم انضمامهما في وقت واحد قبل 3 سنوات.. لم يتحمس جمهور ليفربول لضم أندي روبرتسون مثلما فعل حين أتم النادي صفقة ضم محمد صلاح، حسب وجهة نظر الظهير الاسكتلندي.

أندرو روبيرتسون النادي : ليفربول ليفربول

الثنائي انضم إلى ليفربول في صيف 2017 وأسهم بقوة في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وأخيرا لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما.

وقال روبرتسون في تصريحات لموقع ناديه: "يورجن كلوب كان مؤمنا بالتعاقد معي من فريق هبط لدوري القسم الثاني".

وأضاف "لا أعتقد أن التعاقد معي أثار حماس الكثير من مشجعي ليفربول كما حدث مع محمد صلاح وأليكس تشامبرلين اللذان انضما في الوقت نفسه".

وضم ليفربول، روبرتسون من هال سيتي وصلاح من روما وتشامبرلين من أرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وواصل قائد منتخب اسكتلندا "لقد رأى كلوب شيئا داخلي يمكنه أن يتطور حتى أصبح لاعبا جيدا، أنا سعيد لأنه فعل ذلك".

وتابع "استغرق الأمر مني بعض الوقت، أول 3 أو 4 أشهر كانت صعبة، لكن علاقتي مع كلوب كانت رائعة كما هي عليه الآن".

وأكمل "علاقتي معه مميزة وستكون طويلة الأمد لأنه قام بتطويري كلاعب وكشخص، وهذا ما تبحث عنه في أي مدير فني، لذا لا يمكنني أن أطلب المزيد".

وأتم روبرتسون "أعتقد أن كل أعضاء الفريق يتمنى بقاء كلوب هنا لسنوات عديدة قادمة".

في ديسمبر الماضي اتفق ليفربول وكلوب على الاستمرار حتى 2024 بتمديد تعاقده.

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