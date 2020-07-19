مدرب نورويتش يصف فريقه بالساذج والغبي

الأحد، 19 يوليه 2020 - 14:54

كتب : FilGoal

كانتويل - نورويتش سيتي

لم يخجل الألماني دانييل فاركه مدرب نوريتش سيتي من وصف فريقه بالساذج والغبي بعد الخسارة على يد بيرنلي بهدفين دون مقابل.

الهزيمة التاسعة على التوالي في الدوري الإنجليزي لنورويتش جاءت بمباراة الجولة 37 من المسابقة أمام بيرنلي.

وقال فاركه للصحفيين: "لقد بدأنا المباراة كما كنا نريد، تقدمنا إلى الأمام وكنا نريد السيطرة على اللقاء".

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وأضاف "خبرة بيرنلي في الدوري الإنجليزي أفادته في إيقاف الإيقاع الهجومي لنورويتش ".

وتابع مدرب نورويتش سيتي "بعد ذلك سقط فريقي في الفخ وتعرض لاعبين للطرد".

وأردف "ساذج وغبي وقليل الخبرة كلها كلمات صحيحة لوصف ما حدث".

المباراة تعقدت على نورويتش في الدقيقة 35 عندما تحصل لاعبه إميليانو بوينديا على بطاقة حمراء مباشرةً بعد مراجعة تقنية الفيديو، إثر ضربه لـ آشلي ويستوود بالمرفق.

ثم ازداد الطين بلة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بطرد مباشر آخر لـ جوسيب درميتش إثر تدخل عنيف على إريك بيترز لاعب بيرنلي، لم يحتج معه الحكم كيفن فريند إلى مراجعة تقنية الفيديو.

ومباشرةً مع نهاية الشوط الأول، تقدّم كريس وود لـ بيرنلي بضربة مقصية خلفية افتتحت التسجيل للفريق الضيف، وفي الشوط الثاني أمّن بن جودفري النتيجة بهدف عكسي غريب في الدقيقة 80.

وأتم المدرب الألماني "ما حدث غير مقبول، من الصعب الفوز بوجود 8 لاعبين بخلاف حارس المرمى".

وتجمّد رصيد نورويتش عند 21 نقطة في المركز الأخير بعد أن تأكد هبوطه سلفا.

كما انتصر بيرنلي على نورويتش في ملعب الأخير لأول مرة على الإطلاق في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الفريقان التقيا مرتين سابقتين على ملعب كارو رود، والغلبة كانت للفريق الكناري في المناسبتين.

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