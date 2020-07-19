مدرب حراس إنجلترا: الشناوي أمامه مستقبل واعد.. ونصيحة إلى صلاح

قال مارتن مارجيتسون مدرب حراس مرمى منتخب إنجلترا إنه أعجب بالمستوى الذي قدمه محمد الشناوي حارس منتخب مصر والأهلي أمام أوروجواي في مواجهة المنتخبين بكأس العالم 2018، كما وجه نصيحة لمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول.

وصرح مارجيتسون عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لفت نظري الشناوي المستوى الذي قدمه ضد أوروجواي، وأرى أن سنه صغيرة بالنسبة لحراسة المرمى، وأمامه مستقبل واعد جدا، وهذا سيكون شيء طيب بالنسبة له.

الشناوي حصل على جائزة رجل المباراة في مواجهة أوروجواي في افتتاحية دور المجموعات لكأس العالم 2018، والتي خسرها الفراعنة بنتيجة 1-0.

وتطرق بعد ذلك للحديث عن صلاح قائلا: "أحب أيضا الحديث عن محمد صلاح وأدائه الاستثنائي ورغبته الدائمة في تطوير نفسه وتحسين مستواه".

وواصل "لا يلعب لنفسه بل من أجل الفريق وهو جزء هام وأساسي فيما وصل إليه ليفربول وهو مثل أعلى للشباب".

وأتم ناصحا صلاح: "وإن كنت مستشاره الشخصي فسأنصحه بالاستمرار مع ليفربول، ليس لأنه حقق البطولات فقط لكنه يلعب لفريق عريق وكذلك مع مدرب كبير".

مارتين مارجيتسون حارس مرمى سابق لعب لمانشستر سيتي لمدة 6 سنوات قبل أن يلعب لأندية ساوثند يونايتد وهدرسفيلد تاون وكارديف سيتي، كما أنه كان حارسا دوليا مع منتخب ويلز. وحاليا يعمل كمدرب حراس سوانزي ومنتخب إنجلترا.

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