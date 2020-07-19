شادي محمد: الأهلي حسم اللقب بنسبة 99%.. وما يحدث حاليا أصبح صعبا للغاية

قال شادي محمد مدافع النادي الأهلي السابق إن ما يحدث حاليا على الساحة الرياضية أصبح صعبا للغاية، مشيرا إلى أهمية عودة واستئناف النشاط الرياضي مرة أخرى في مصر.

وصرح شادي محمد عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لو أن هناك شخص واحد سيتعرض للضرر في المنظومة فلا يجب أن نستمر وحينها نخطط لموسم منتظم بشكل جيد".

وواصل "لو كان هناك ضمانات للاستمرار وأمان فمن مصلحة الجميع استمرار المسابقة".

وتابع "الأهلي حسم اللقب بنسبة 99%. لكن لابد من رجوع الرياضة الأمر ليس حول من سيحسم الدوري، لا يجب أن نكون ضئيلي الأفق".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق استئناف مسابقة الدوري يوم 6 من شهر أغسطس المقبل.

وتطرق شادي محمد للحديث عن المشهد الرياضي قائلا: "ما يحدث في الرياضة صعب للغاية، حجم التجاوزات في آخر شهرين أو ثلاثة كبير للغاية، وأتحدث هنا كبلد ووطن، الجميع يناشد الرئيس السيسي لكن الوضع ليس كذلك، هناك خطورة على الأمن القومي ويجب أن يكون هناك حس بالمسؤولية، الرئيس لديه مسؤولياته، لا يوجد رياضة فلماذا نفعل كل ذلك؟ يجب أن نرى مصلحة الدوري".

وأردف "الرمز دوما له احترامه هذا ما تعلمناه، لكن حينما يتجاوز الكبير مع الكبير سيخرج النشء يتجاوز بدوره، أصبح كل شيء مستباح حاليا، وهذا ليس ما تعلمناه، الرياضة أخلاق واحترام للمنافس، لابد من أن يكون دور الكبار أفضل مما يحدث حاليا. الأيام الماضية شهدنا رموزا نحترمها يتم توجيه كلمات صعبة لهم، يجب أن يلعب كل فرد دوره".

واستطرد "حصدنا بطولات بأخلاق وتعلمنا الكثير، حينما نخسر نستعد مرة أخرى للمكسب، لم نربح يوما من إهانة غيرنا، حصدنا الألقاب من خلال احترام المنافس".

وأردف كل رئيس نادي يجب أن يركز مع فريقه، ويرى التدعيمات التي يحتاجها، كل فريق بحاجة للعديد من الأمور بعيدا عن منافسه.

وأتم "ما أقوله قد يراه البعض نفاق لكنه ليس كذلك، لم أر في حياتي محمود الخطيب يخطئ في شخص على الإطلاق، لم أراه يهاجم أحد، ليس الأهلي من يفعل ذلك، لم أر محمود الخطيب قط يهين أحد. قابلته بعد شهر من الانتخابات ولم أكن داعما له احتضنني وسألني إن كنت بحاجة لشيء، أحرجني بأخلاقه. لابد من أن نحترم بعضنا البعض، ما يحدث عكس مفاهيم كرة القدم التي نعرفها".

وشهدت الفترة الماضية خلافات بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك، تسببت في تقدم الأول بعدة بلاغات للنائب العام ليرد الثاني بدوره ببلاغات ضد الأول. (طالع التفاصيل)

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