إنبي: كريم فؤاد وقع للأهلي؟ لا يحق له التوقيع لأي فريق ولنا أحقية الشراء ببنود محددة

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، إن كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لفريقه لا يحق له أن يوقع لأي فريق آخر، مشيرا إلى امتلاك النادي البترولي لأحقية شراء اللاعب إن استوفى بنودا معينة.

وصرح عبد الناصر محمد عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "بيننا وبين النجوم علاقة طيبة جدا، هناك عقد ثلاثي يضمن حقوق كل الأطراف، أعرنا اللاعب لمدة موسمين بشروط معينة، تحتمل تغييرها في حالة صعود النجوم".

وأضاف "وفي حالة عدم صعوده يستمر اللاعب معنا بشروط معينة، ولو أتى عرض خارجي للاعب فلن يكون هناك مشاكل، العلاقة واضحة وصريحة جدا واللاعب سيستمر معنا في الدور الثاني وكل الرؤى ستضح".

وواصل "لا نملك حقوق اللاعب إلا إذا استوفينا الشروط، وكل طرف يعرف حقه جيدا".

وأكمل ردا على سؤال: "هل وقع للأهلي": "عقد اللاعب مستمر مع ناديه ولا يحق له التوقيع مع فريق آخر، النجوم هو من يملك حقوقه التسويقية، ويحق لي كإنبي شراؤه، لكن بقيمة مادية محددة".

وأتم "في كل الأحوال اللاعب مستمر معه ولدي أحقية شرائه بسداد مبلغ معين للنجوم، ولو أتى عرض خارجي فلي نسبة من النجوم".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اللاعب بالتوقيع للأهلي في وقت سابق.

كريم فؤاد صاحب الـ21 عاما لعب مع إنبي في 12 مباراة خلال الموسم الجاري، بمجموع 1205 دقيقة.

وكان محمد الطويلة رئيس نادي النجوم قد صرح عبر نفس القناة أن اللاعب لم يوقع إلى أي فريق.

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