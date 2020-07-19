شادي محمد: 3 عوامل رئيسية لتتويج الأهلي بالبطولات.. وأمران أتمنى لو عاد بي الزمن لتغييرهما

قال شادي محمد مدافع الأهلي السابق إن هناك 3 عوامل رئيسية تسببت في تتويج الأهلي بالألقاب في فترة لعبه مع الفريق، مشيرا إلى أمرين لو عاد به الزمن لحاول تغييرهما.

وبدأ شادي الحديث عن أسباب تتويج الأهلي بالألقاب قائلا: "تكاتف مجلس الإدارة واللاعبين والتركيز".

وأضاف "لم نخلق يوما أعذارا حينما كنا نخسر البطولات، كنا نعمل بقوة من أجل العودة لمنصات التتويج".

وواصل "العمل الجماعي كان رقم 1 لنا، لكن الأهم هم الجماهير السند والدعم، ومدرب محترم مع لاعبين يتحملون مسؤولياتهم على أعلى درجة".

وأكمل "اللاعب الذي يلعب في الأهلي لا يجلس في مكان لا يليق باسم النادي، ومن كان يفعل ذلك كان يرحل فورا".

شادي للعب للنادي الأهلي في الفترة من 1999 وحتى 2009، وحصد معه 4 بطولات دوري أبطال إفريقيا و4 بطولات سوبر إفريقية، و6 بطولات دوري و4 بطولات كأس مصر و5 بطولات سوبر محلية.

وعما قد يغيره لو عاد به الزمن قال شادي: "لو عاد بي الزمن، أحترم كل من لعبت له".

وواصل "موقفان فقط، لكن الظروف تضطرني دوما، كنت أرغب في إنهاء مسيرتي في الأهلي، احترمت قرار النادي كنت أرغب بشدة في إنهاء مسيرتي بقميص الأهلي، رحلت وأنا في الـ29 من عمري، والحياة كان لابد أن تستمر".

وأكمل "الرواتب قديما لم تكن كبيرة أيضا، كنت بحاجة للاستمرار من أجل المستقبل".

وواصل "الموقف الثاني، هو الانتخابات، وإن شاركت سأشارك دون الحديث، يجب أن تحافظ على اسمك، لن أشارك مرة أخرى، أنا لست معارضة أو موالاة، أنا أهلاوي من يقود الأهلي سأكون في ظهره ومعه".

وتابع "في اليوم التالي لنجاح الخطيب كنت في ظهره ومعه، الخطيب هو رئيس الأهلي وممثلنا وكبيرنا، بعيدا عن الأخلاقيات والاحترام، طالما نجح من ثاني يوم بداخلي انتهى كل كلام الانتخابات كنت في ظهره وظهر مجلسه، حتى لو بمنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو فيديو".

وأردف "تركت قناة الأهلي لأنني شاهدت بنفسي ورق كيف سيهاجمون الأهلي، رفضت ذلك، لا أقول إنني مثالي، لكن هناك أخطاء لن أكررها، رئيس النادي هو رئيس كل الجماهير وكل من ينتمي للنادي، وإن كان لديه سلبيات نحن في ظهره وندعمه، لن نقلل أبدا منه، من يحب الأهلي حقا يجب أن يسانده وهو من المنزل بدون أي منفعة، تلك هي أخلاقيات النادي".

واسترسل "لدي مشكلة تجاه الأهلي، ولا أقول ذلك رغبة في منصب أو كلمات تم إملائها علي، أنا أعشق الأهلي وأحبه بشكل هستيري وأعلم قيمته وكيف أعيش الآن بسببه، لأنه صاحب الفضل علي وعلى الجميع، ومن يقول غير ذلك كذاب ومنافق".

وواصل "كم لاعب كان اسمه كبير قبل الأهلي ومن بعد الأهلي تحول إلى ماسة؟".

وأتم "أحب الأهلي بجنون، أرى الكثير من الأشياء وردي دوما قاسي، لذا أتجنب الدخول إلى تلك المعارك، ليس لدي في تاريخي أي شيء قد يعيبني".

شادي محمد رحل من الأهلي إلى الاتحاد السكندري ثم الإسماعيلي وتليفونات بني سويف قبل اعتزاله كرة القدم في 2012.

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