تامر النحاس: مروان سيجدد تعاقده مع الأهلي 3 أو 4 سنوات.. ورجب بكار لم يوقع لـ الزمالك

الأحد، 19 يوليه 2020 - 00:43

كتب : FilGoal

مروان محسن - باهر المحمدي - الأهلي - الإسماعيلي

تحدث تامر النحاس وكيل اللاعبين عن اقتراب مروان محسن من تمديد تعاقده مع الأهلي وموقف باهر المحمدي من الرحيل ورجب بكار من الانتقال للزمالك.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

رجب بكار

النادي : بيراميدز

مروان محسن

النادي : الأهلي

وكل ما يلي جاء على لسان تامر النحاس عبر قناة النهار:

مروان محسن

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"اتفقت مع أمير توفيق على إنهاء مفاوضات تجديد تعاقد مروان محسن الأسبوع الجاري".

"يتبقى موسم واحد في عقد مروان مع الأهلي، وسنعمل على تجديد تعاقده لمدة موسمين أو ثلاثة، ليصبح العقد الجديد ممتدا لـ 3 أو 4 سنوات".

"التفاصيل المادية لا يوجد بها خلاف".

باهر المحمدي

"عقد باهر ممتد مع الإسماعيلي لـ 3 مواسم".

"الإسماعيلي ينتظر عرضا خارجيا بمقابل مادي كبير، لأن الأندية في مصر لن تدفع ما يطلبه الإسماعيلي".

"ومن الصعب أن تدفع الأندية الخارجية مبلغا كبيرا في باهر كونه لم يحترف من قبل".

"انتقاله على سبيل الإعارة مع نية البيع قد يؤدي لبيعه مقابل 3 أو 4 مليون يورو".

"كان هناك اهتماما من الوكلاء في الدوري التركي والإماراتي بضم اللاعب، لكن مع استمرار الموسم في مصر قد يتأجل انتقاله".

رجب بكار

"رجب بكار جدد عقده من شهر ونصف مع بيراميدز، وناديه يحتاجه بشكل كبير".

"الزمالك يحتاج لاعبا في مركز الظهير الأيمن، ورجب بكار أفضل لاعب في مركزه بالدوري".

"قد يكون هناك رغبة في ضمه، لكن لم يوقع للزمالك في ظل استمرار الموسم والفترة المقبلة سيظهر كل شيء".

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