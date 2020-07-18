بيرنلي يزيد أوجاع نورويتش.. وأرسنال يتقهقر إلى المركز العاشر

السبت، 18 يوليه 2020 - 20:32

كتب : FilGoal

نورويتش - بيرنلي

فاز بيرنلي على مضيفه نورويتش سيتي بهدفين دون رد في ملعب كارو رود، بالجولة 37 للدوري الإنجليزي.

كريس وود، وبن جودفري سجلا هدفي بيرنلي في مباراة أكملها أصحاب الأرض بتسعة لاعبين.

ليرفع بيرنلي رصيده إلى 54 نقطة في المركز التاسع مؤقتا، بفارق نقطة عن أرسنال الذي تقهقر إلى المركز العاشر مع مباراة أقل.

أخبار متعلقة
تقرير: سيتي يفاوض جريميو لضم موهبته في يناير التلميذ يُعطل الاستاذ.. فيرونا يتعادل من أتالانتا ويؤجل تأهله لدوري الأبطال ستويتشكوف: سيتيين مدرب متواضع هو ومساعده أوندا سيرو: بيل طلب من زيدان استبعاده أمام ليجانيس

فيما تجمّد رصيد نورويتش عند 21 نقطة في المركز 20 –الأخير- بعد أن تأكد هبوطه سلفا.

وأكمل بيرنلي سلسلة 7 مباريات متتالية دون هزيمة في الدوري الإنجليزي.

كما انتصر بيرنلي على نورويتش في ملعب الأخير لأول مرة على الإطلاق في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الفريقان التقيا مرتين سابقتين على ملعب كارو رود، والغلبة كانت للفريق الكناري في المناسبتين.

المباراة تعقدت على نورويتش في الدقيقة 35 عندما تحصل لاعبه إميليانو بوينديا على بطاقة حمراء مباشرةً بعد مراجعة تقنية الفيديو، إثر ضربه لـ آشلي ويستوود بالمرفق.

ثم ازدادت الطين بلة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بطرد مباشر آخر لـ جوسيب درميتش إثر تدخل عنيف على إريك بيترز لاعب بيرنلي، لم يحتج معه الحكم كيفن فريند إلى مراجعة تقنية الفيديو.

ومباشرةً مع نهاية الشوط الأول، تقدّم كريس وود لـ بيرنلي بضربة مقصية خلفية افتتحت التسجيل للفريق الضيف.

في الشوط الثاني أمّن جودفري النتيجة بهدف عكسي غريب في الدقيقة 80.

ليواصل بيرنلي نتائجه المميزة.

طالع أيضا:

الزمالك يكشف جديد موقف بامبو ومصطفى فتحي من إصابة كورونا

أمور غريبة تحدث في الدوري الزامبي

حجازي يقترب من الدوري الإنجليزي الممتاز

نتيجة المسحة الرابعة لـ الأهلي

ماذا قال زيدان قبل الجولة الأخيرة في إسبانيا

بيرنلي نورويتش سيتي الدوري الإنجليزي في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
هل يحقق بنزيمة المعجزة ويمنع ميسي من الرقم القياسي لـ بيتشيتشي 7 دقيقة | أوروبا
UOL: من بينهم مدرب ريال مدريد السابق.. 4 أسماء أوروبية مرشحة لخلافة جيسوس في فلامنجو 49 دقيقة | أمريكا
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: ننتظر خطاب اتحاد الكرة لإجراء مسحات للحكام ساعة | مصر
تشكيل ميلان - إبراهيموفيتش يقود الهجوم.. وبن ناصر وسايلميكيرس أساسيان أمام بولونيا ساعة | أوروبا
بيرنلي يزيد أوجاع نورويتش.. وأرسنال يتقهقر إلى المركز العاشر ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس إنجلترا - أرسنال (1) - (0) مانشستر سيتي .. ركلة حرة خطيرة من دي بروين ساعة | أوروبا
تقرير: سيتي يفاوض جريميو لضم موهبته في يناير ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - أوباميانج وبيبي ولاكازيت يقودون هجوم أرسنال أمام سيتي 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 4 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك