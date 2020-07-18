بيرنلي يزيد أوجاع نورويتش.. وأرسنال يتقهقر إلى المركز العاشر

فاز بيرنلي على مضيفه نورويتش سيتي بهدفين دون رد في ملعب كارو رود، بالجولة 37 للدوري الإنجليزي.

كريس وود، وبن جودفري سجلا هدفي بيرنلي في مباراة أكملها أصحاب الأرض بتسعة لاعبين.

ليرفع بيرنلي رصيده إلى 54 نقطة في المركز التاسع مؤقتا، بفارق نقطة عن أرسنال الذي تقهقر إلى المركز العاشر مع مباراة أقل.

فيما تجمّد رصيد نورويتش عند 21 نقطة في المركز 20 –الأخير- بعد أن تأكد هبوطه سلفا.

وأكمل بيرنلي سلسلة 7 مباريات متتالية دون هزيمة في الدوري الإنجليزي.

كما انتصر بيرنلي على نورويتش في ملعب الأخير لأول مرة على الإطلاق في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الفريقان التقيا مرتين سابقتين على ملعب كارو رود، والغلبة كانت للفريق الكناري في المناسبتين.

المباراة تعقدت على نورويتش في الدقيقة 35 عندما تحصل لاعبه إميليانو بوينديا على بطاقة حمراء مباشرةً بعد مراجعة تقنية الفيديو، إثر ضربه لـ آشلي ويستوود بالمرفق.

ثم ازدادت الطين بلة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بطرد مباشر آخر لـ جوسيب درميتش إثر تدخل عنيف على إريك بيترز لاعب بيرنلي، لم يحتج معه الحكم كيفن فريند إلى مراجعة تقنية الفيديو.

ومباشرةً مع نهاية الشوط الأول، تقدّم كريس وود لـ بيرنلي بضربة مقصية خلفية افتتحت التسجيل للفريق الضيف.

في الشوط الثاني أمّن جودفري النتيجة بهدف عكسي غريب في الدقيقة 80.

ليواصل بيرنلي نتائجه المميزة.

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