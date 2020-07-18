تقرير: سيتي يفاوض جريميو لضم موهبته في يناير

السبت، 18 يوليه 2020 - 20:16

كتب : FilGoal

دييجو روسا

دخل نادي مانشستر سيتي في مفاوضات مع جريميو لضم لاعبه الشاب دييجو روسا متوسط ميدان الفريق البرازيلي خلال السوق الشتوية المقبلة. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقال التقرير إن روسا سيكلف مانشستر سيتي مبلغ 4.5 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب صاحب الـ17 عاما.

وكان الشاب أحد أعضاء منتخب البرازيل تحت 17 عاما في كأس العالم خلال الصيف الماضي، ويعد أحد العناصر الأساسية لفريق جريميو تحت 20 عاما، ووفقا للتقرير فقد أبهر كشافي سيتي.

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وسيتم روسا عامه الـ18 خلال شهر أكتوبر المقبل، في حين أن الصفقة لن تتم سوى حين تسجيله مع مانشستر سيتي في شهر يناير المقبل.

ودارت العديد من المحادثات حول الفريقين بشأن قيمة الصفقة التي قد تصل إلى 13.5 مليون جنيه إسترليني مع وجود العديد من الإضافات، في حين أن جريميو طلب وضع بند يسمح له بالحصول على نسبة عند إعادة بيع اللاعب.

وكان سيتي قد ضم يان كوتو ظهير البرازيل تحت 17 عاما في وقت سابق خلال العام الماضي، كما يسعى النادي الإنجليزي للتعاقد مع الجناح الأوروجوياني الشاب فاكوندو بيليستيري صاحب الـ18 عاما والذي يلعب لنادي بينارول ويواجه منافسة قوية من مانشستر يونايتد وتشيلسي ونيوكاسل.

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