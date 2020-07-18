التشكيل - أوباميانج وبيبي ولاكازيت يقودون هجوم أرسنال أمام سيتي

السبت، 18 يوليه 2020 - 20:06

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - أرسنال

دفع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بالثلاثي أليكساندر لاكازيت وبيير إيميريك أوباميانج ونيكولاس بيبي لقيادة خط هجومه في مواجهة مانشستر سيتي.

ويواجه أرسنال نظيره مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مساء السبت.

ويلعب الثلاثي داني سيبايوس وجرانيت تشاكا وميتلاند نيلز في خط الوسط.

أخبار متعلقة
التشكيل - سيتي بقوة ضاربة تضم محرز وسترلينج وسيلفا وجيسوس أمام أرسنال تقرير: يوفنتوس يبدأ مفاوضات ضم لاكازيت من أرسنال مؤتمر جوارديولا: مواجهة أرسنال صعبة.. الفريق تحسن مع أرتيتا

طالع تشكيل مانشستر سيتي من هنا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: هيكتور بيليرين – ديفيد لويز- شكودران موستافي – كيران تيرني

الوسط: داني سيبايوس – جرانيت تشاكا – ميتلاند نيلز

الهجوم: أليكساندر لاكازيت – بيير إيميريك أوباميانج – نيكولاس بيبي

طالع أيضا:

الزمالك يكشف جديد موقف بامبو ومصطفى فتحي من إصابة كورونا

أمور غريبة تحدث في الدوري الزامبي

حجازي يقترب من الدوري الإنجليزي الممتاز

نتيجة المسحة الرابعة لـ الأهلي

ماذا قال زيدان قبل الجولة الأخيرة في إسبانيا

في إنجلترا كأس إنجلترا كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل ميلان - إبراهيموفيتش يقود الهجوم.. وبن ناصر وسايلميكيرس أساسيون 2 دقيقة | أوروبا
بيرنلي يزيد أوجاع نورويتش.. وأرسنال يتقهقر إلى المركز العاشر 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس إنجلترا - أرسنال يواجه مانشستر سيتي في نصف النهائي 16 دقيقة | أوروبا
تقرير: سيتي يفاوض جريميو لضم موهبته في يناير 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - أوباميانج وبيبي ولاكازيت يقودون هجوم أرسنال أمام سيتي 31 دقيقة | أوروبا
التشكيل - سيتي بقوة ضاربة تضم محرز وسترلينج وسيلفا وجيسوس أمام أرسنال 36 دقيقة | أوروبا
التلميذ يُعطل الاستاذ.. فيرونا يتعادل من أتالانتا ويؤجل تأهله لدوري الأبطال 59 دقيقة | أوروبا
ستويتشكوف: سيتيين مدرب متواضع هو ومساعده ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 4 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك