التشكيل - أوباميانج وبيبي ولاكازيت يقودون هجوم أرسنال أمام سيتي
السبت، 18 يوليه 2020 - 20:06
كتب : FilGoal
دفع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بالثلاثي أليكساندر لاكازيت وبيير إيميريك أوباميانج ونيكولاس بيبي لقيادة خط هجومه في مواجهة مانشستر سيتي.
ويواجه أرسنال نظيره مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مساء السبت.
ويلعب الثلاثي داني سيبايوس وجرانيت تشاكا وميتلاند نيلز في خط الوسط.
طالع تشكيل مانشستر سيتي من هنا.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز
الدفاع: هيكتور بيليرين – ديفيد لويز- شكودران موستافي – كيران تيرني
الوسط: داني سيبايوس – جرانيت تشاكا – ميتلاند نيلز
الهجوم: أليكساندر لاكازيت – بيير إيميريك أوباميانج – نيكولاس بيبي
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