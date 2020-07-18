التشكيل - سيتي بقوة ضاربة تضم محرز وسترلينج وسيلفا وجيسوس أمام أرسنال
السبت، 18 يوليه 2020 - 20:01
كتب : FilGoal
دفع جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بقوته الضاربة في خط الوسط والهجوم لمواجهة أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي.
سيتي يواجه أرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مساء السبت.
ويلعب في خط وسط الأزرق السماوي كل من إلكاي جندوجان وكيفين دي بروين وديفيد سيلفا ورياض محرز ورحيم سترلينج.
فيما يلعب في مركز المهاجم رحيم سترلينج، ويتواجد الثنائي إريك جارسيا وآيمريك لابورت في قلب الدفاع.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: إيدرسون
الدفاع: كايل ووكر – جارسيا – لابورت – بينجامين ميندي
الوسط: جندوجان – دي بروين – سيلفا – محرز – سترلينج
الهجوم: جيسوس
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