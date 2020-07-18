أوندا سيرو: بيل طلب من زيدان استبعاده أمام ليجانيس

السبت، 18 يوليه 2020 - 19:11

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

يبدو أن جاريث بيل قد ضاق صبره بدكة بدلاء ريال مدريد، بعد أن خرج تماما من حسابات المدرب زين الدين زيدان.

اللاعب الويلزي غاب عن قائمة الفريق التي تواجه ليجانيس غدا الأحد في ختام منافسات الدوري الإسباني على ملعب بوتاركي، بطولة حسم الميرنجي لقبها قبل عدة أيام بفوزه على فياريال.

وقال إدو بيدال صحفي إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، إن استبعاد بيل جاء بطلب شخصي منه لـ زيزو، بعد أن تأكد من خروجه من حسابات المدرب الفرنسي.

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ويأتي طلب بيل بعد أن خرج جيمس رودريجيز بدوره من القوائم الأخيرة لـ ريال مدريد لنفس السبب، إذ أوضح زيدان خلال مؤتمر صحفي أن الكولومبي هو من طلب عدم استدعائه.

بيل (31 عاما) لازم دكة البدلاء في آخر 6 مباريات بالدوري الإسباني، ولم يشارك إجمالا سوى في مباراتين منذ استئناف النشاط الكروي.

الجناح الويلزي اكتفى بتسجيل 3 أهداف منذ مطلع الموسم في 20 مشاركة فقط، بواقع 1260 دقيقة.

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