أوندا سيرو: بيل طلب من زيدان استبعاده أمام ليجانيس

يبدو أن جاريث بيل قد ضاق صبره بدكة بدلاء ريال مدريد، بعد أن خرج تماما من حسابات المدرب زين الدين زيدان.

اللاعب الويلزي غاب عن قائمة الفريق التي تواجه ليجانيس غدا الأحد في ختام منافسات الدوري الإسباني على ملعب بوتاركي، بطولة حسم الميرنجي لقبها قبل عدة أيام بفوزه على فياريال.

وقال إدو بيدال صحفي إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، إن استبعاد بيل جاء بطلب شخصي منه لـ زيزو، بعد أن تأكد من خروجه من حسابات المدرب الفرنسي.

Gareth Bale le ha pedido a Zidane no estar mañana ante el Leganés. Igual que hizo James hace ya varios partidos. Esa es la razón por la que se queda fuera de la lista de Zidane 🎙 @ElTransistorOC @Radioestadio @BrujulaDeporte — EDU PIDAL (@edupidal) July 18, 2020

ويأتي طلب بيل بعد أن خرج جيمس رودريجيز بدوره من القوائم الأخيرة لـ ريال مدريد لنفس السبب، إذ أوضح زيدان خلال مؤتمر صحفي أن الكولومبي هو من طلب عدم استدعائه.

بيل (31 عاما) لازم دكة البدلاء في آخر 6 مباريات بالدوري الإسباني، ولم يشارك إجمالا سوى في مباراتين منذ استئناف النشاط الكروي.

الجناح الويلزي اكتفى بتسجيل 3 أهداف منذ مطلع الموسم في 20 مشاركة فقط، بواقع 1260 دقيقة.

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