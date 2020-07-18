قائمة ريال مدريد – تواصل ابتعاد جيمس.. وغياب بيل وهازارد أمام ليجانيس

استبعد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لاعبه جاريث بيل من القائمة التي تواجه ليجانيس مساء الأحد.

ريال مدريد يحل ضيفا على جاره ليجانيس في ملعب بوتاركي بالجولة 38 من الدوري الإسباني، بختام المسابقة التي حسم لقبها.

وشهدت القائمة استدعاء 22 لاعبا، ليس من بينهم بيل الذي خرج من حسابات زيدان في الفترة الأخيرة.

كما يتواصل غياب جيمس رودريجيز الذي طلب من زيدان استبعاده من القوائم الماضية طالما لن يعوّل عليه.

فيما غاب كذلك إدين هازارد رغم مشاركته أساسيا أمام فياريال قبل أيام في مباراة حسم الدوري.

ويستمر غياب مارسيلو للإصابة، فيما يتواجد تيبو كورتوا رغم التقارير التي أشارت إلى عدم مشاركته في المباراة الأخيرة.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – داني كارباخال – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – إيسكو ألاركون

الهجوم: كريم بنزيمة – لوكا يوفيتش – ماريانو دياز – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – براهيم دياز – فينيسيوس جونيور - رودريجو

اختر تشكيل ريال مدريد المثالي للمباراة الأخيرة أمام ليجانيس

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