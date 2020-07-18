سكاي سبورت: نادي درجة ثالثة في إيطاليا جاهز لضم بالوتيلي

السبت، 18 يوليه 2020 - 18:19

كتب : FilGoal

ماريو بالوتيلي - بريشيا

أبدى نادي كومو القابع في الدرجة الثالثة الإيطالية محاولة جريئة من أجل ضم ماريو بالوتيلي لصفوف الفريق.

ماريو بالوتيلي

النادي : بريشيا

النادي الذي احتل المركز الـ 13 في ترتيب المجموعة الأولى من الدرجة الثالثة يمتلك طموحا كبيرا تحت قيادة مُلاكه الأندونيسيين.

ووفقا لشبكة سكاي سبورت الإيطالية فأن المفاوضات بدأت بين الطرفين وإدارة النادي جاهزة لتلبية متطلبات الدولي الإيطالي.

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ودخل بالوتيلي في مشاكل مع إدارة بريشيا منذ عودة النشاط الرياضي بسبب غيابه عن التدريبات ويرغبون في فسخ التعاقد.

وسجل ماريو البالغ 29 عاما 5 أهداف في 19 مباراة ولم يخض أي مباراة منذ استئناف النشاط الرياضي في إيطاليا.

وكان الإيطالي قد ارتبط اسمه بالانتقال لـ بوكا جونيورز في وقت سابق (طالع التفاصيل).

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