مغامرة لاتينية جنونية؟ تقرير: بالوتيللي في محادثات مع بوكا جونيورز

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 22:54

كتب : FilGoal

بالوتيللي

على مشارف الثلاثين، يبحث ماريو بالوتيللي عن مغامرة جديدة تضاف إلى مسيرته الكروية الحافلة بالجدل.

شبكة "TYC" الأرجنتينية الموثوقة، ذكرت أن بالوتيللي معروض على بوكا جونيورز بواسطة وكيله مينو رايولا.

بالوتيللي الذي يلعب في بريشيا حاليا، وصل إلى نقطة اللارجعة مع النادي، وانهارت علاقته به، وبات مستعدا للانفصال عنه لينتقل بشكل حر إلى بوكا جونيورز.

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وأفاد التقرير أن المحادثات بدأت بالفعل بين رايولا وبوكا جونيورز، سعيا لانتقال بالوتيللي إلى الفريق الأرجنتيني على خطى مواطنه دانييلي دي روسي الذي لعب لعدة أشهر هناك.

بالوتيللي انضم في صفقة انتقال حر إلى بريشيا مطلع هذا الموسم، بعد تجربة فرنسية في صفوف نيس ومرسيليا.

مع بريشيا، لم يسجل سوبر ماريو سوى 5 أهداف في 19 مباراة شارك فيها.

وسبق لـ بالوتيللي اللعب لأندية إنتر ميلان، ومانشستر سيتي، وميلان، وليفربول.

ويمتلك بالوتيللي 36 مباراة دولية مع إيطاليا، سجل خلالها 14 هدفا.

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