رودجرز: تشيلويل ليس للبيع.. الأمر بهذه البساطة

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 20:08

كتب : FilGoal

بين تشيلويل

يصر برندان رودجرز المدير الفني لـ ليستر سيتي أن بن تشيلويل الظهير الأيسر ليس للبيع.

اللاعب البالغ 23 عاما تربطه التقارير بالانتقال لـ مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وسيغيب الدولي الإنجليزي عن آخر مباراتين أمام توتنام ومانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

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رودجرز قال في المؤتمر الصحفي: "إنه لاعب لـ ليستر سيتي، وليس لاعبا نريد أن نخسره".

وتابع "لست قلقا على الإطلاق. لدينا فرقة رائعة، فرقة نريد أن نبقى معا".

وأردف "ليس هناك نية لبيع تشيلويل وليس هناك حاجة للبيع على الإطلاق".

وأتم "لذا فإن الرسالة هي أنه ليس للبيع، الأمر بهذه البساطة".

الظهير الأيسر الإنجليزي (23 عاما) خاض الموسم الجاري 33 مباراة في جميع المسابقات وسجل 3 وصنع 4.

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