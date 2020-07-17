الإسماعيلي يكشف سلبية المسحة الثالثة للاعبيه

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 14:21

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

أبلغت اللجنة الطبية لاتحاد كرة القدم، مسئولي نادي الإسماعيلي بسلبية المسحة الثالثة التي خضع لها لاعبو وأفراد الجهاز الفني للفريق.

وكان الإسماعيلي قد سبق وأجرى مسحتين، الأولى اكتشف من خلالها حالتين إيجابيتين، وجاءت الثانية سلبية للجميع.

ومن المقرر أن يجري الإسماعيلي المسحة الرابعة في الأسبوع المقبل في إطار ما تقوم به الدولة من إجراءات لاكتشاف فيروس كورونا.

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أبلغت اللجنة الطبية لاتحاد كرة القدم، مسئولي نادي الإسماعيلي بسلبية المسحة الثالثة التي خضع لها لاعبو وأفراد الجهاز الفني للفريق.

وكان الإسماعيلي قد سبق وأجرى مسحتين، الأولى اكتشف من خلالها حالتين إيجابيتين، وجاءت الثانية سلبية للجميع.

ومن المقرر أن يجري الإسماعيلي المسحة الرابعة في الأسبوع المقبل في إطار ما تقوم به الدولة من إجراءات لاكتشاف فيروس كورونا.

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