رئيس وزراء بريطانيا: ننوي إعادة الجماهير للمدرجات بداية من أكتوبر

كشف بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا عن نية بلاده إعادة الجماهير للمدرجات، بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وقال بوريس جونسون في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة "سنقوم بتجربة لتجمع أكبر من الناس في أماكن مثل الملاعب الرياضية بهدف إجراءات أكبر في موسم الخريف".

وأضاف "بداية من شهر أكتوبر، ننوي إعادة الجماهير لمدرجات الملاعب".

وأتم في هذا الصدد "مرة أخرى، هذه التغييرات يجب أن تتم بطريقة آمنة لفيروس كورونا وتبعاته، وستكون معتمدة على نتيجة التجارب".

الدوري الإنجليزي للموسم الجاري ينتهي يوم 26 يوليو الجاري، فيما يبدأ الموسم المقبل يوم 8 أغسطس.

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