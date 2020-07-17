طوارئ في برشلونة.. تقرير: اجتماع عاجل بين رئيس النادي وسيتيين

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم الجمعة إن اجتماعا عاجلا سيجمع بين خوسيه ماريا بارتوميو رئيس برشلونة وكيكي سيتيين مدرب الفريق.

وكتبت الصحيفة أن بارتوميو سيستفسر من سيتيين عن أسباب خسارة لقب الدوري الإسباني الذي كان يتصدره برشلونة مع استئنافه في يونيو الماضي لكنه تعثر في عدة مباريات ليقتنص ريال مدريد الفرصة ويحصد اللقب للمرة 34 في تاريخه.

وأشارت الصحيفة إلى أن بارتوميو يريد الاستماع لحلول سيتيين قبل المواجهة المرتقبة ضد نابولي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في 8 أغسطس المقبل.

ولا يثق سيتيين، الذي يقود برشلونة منذ يناير الماضي، في بقائه مع الفريق، فبعد خسارة لقب الدوري لصالح الغريم التقليدي يوم الخميس صرح "أتمنى البقاء لكنني لا أعرف".

وبعد خسارة الفريق أمام أوساسونا يوم الخميس أعرب قائده وأسطورته ليونيل ميسي عن حزنه بالإشارة إلى مشكلة كبيرة في برشلونة بالقول:"ما حدث اليوم يصف موسمنا بالكامل. أداء غير ثابت وبإمكان أي فريق الفوز علينا بالضغط العالي. يبدو أن كل فريق لابد أن يسجل علينا لكي نسجل نحن بعدها".

وأضاف الأرجنتيني "كل شيء سلبي وسيئ منذ يناير. قلت من قبل بأن هذا الأداء لا يمكننا الفوز معه بدوري الأبطال واتضح أن رأيي صحيح، فلم نفز حتى بالدوري. وبهذا الأداء ربما نخسر أمام نابولي".

وكان برشلونة متصدرا لترتيب الدوري حتى 19 يونيو المقبل، لكن تعادله أمام إشبيلية وسيلتا فيجو وأتليتكو مدريد عبد طريق ريال مدريد للفوز باللقب.

ويختتم الفريق مبارياته في الدوري بمواجهة مضيفه ديبورتيفو آلافيس يوم الأحد.

ثم يستعد لمواجهة نابولي في دوري الأبطال والتي يحتاج فيها لتعادل سلبي ليعبر إلى الدور نصف النهائي بعدما تعادل ذهابا في إيطاليا بهدف لمثله.

وإذا تأهل برشلونة للدور نصف النهائي فإنه سيواجه تشيلسي أو بايرن ميونيخ والأخير أقرب للتأهل للمربع الذهبي بعد فوزه ذهابا في إنجلترا بثلاثة أهداف دون رد.

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