تقرير تركي: جالاتا سراي يجتمع بوكيل تريزيجيه خلال أيام

قالت صحيفة Milliyet التركية إن مسؤولين في نادي جالاتا سراي سيجتمعون الأسبوع المقبل بويليام دافيلا وكيل أعمال محمود حسن "تريزيجيه" نجم مصر وفريق أستون فيلا الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة في تقريرها الصادر صباح الجمعة أنه في حال الاتفاق على البنود الشخصية لانتقال اللاعب إلى النادي التركي فإن دافيلا سيعرض الأمر على إدارة فريق أستون فيلا.

وكتبت أن جالاتا سراي يرغب في استعارة تريزيجيه (25 عاما) لمدة موسمين مع بند أحقية شراء، لكن إذا تمسك فيلا بإعارة جناحه لموسم واحد فقط دون أحقية شراء فإن النادي التركي لا يمانع.

وأوضحت صحيفة fanatik التركية في وقت سابق أن جالاتا سراي سيتفاوض رسميا للحصول على تريزيجيه.

وصرح دافيلا في وقت سابق قائلا عن مستقبل موكله:"حتى الآن لم يحدث أي تفاوض بشكل رسمي مع جالاتا سراي".

وأضاف "إذا هبط أستون فيلا (إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي)، فقد يكون جالاتاسراي خيارا هاما للاعب. ربما وقتها سنتحدث. سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

ويصارع أستون فيلا، بطل أوروبا في 1982، ليبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل المركز قبل الأخير ويواجه أرسنال ووست هام يونايتد في آخر جولتين.

ويخوض تريزيجيه، لاعب الأهلي وأندرلخت السابق، موسمه الأول في إنجلترا منذ رحل عن قاسم باشا التركي في 2019.

وشارك وصيف كأس إفريقيا 2017 مع الفراعنة في 34 مباراة مع فيلا وسجل 6 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

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