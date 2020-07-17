حوار – الحضري: لن ألعب كرة القدم مجددا.. وقد أدرب الأهلي أو الزمالك إذا عٌرض علي

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 13:57

كتب : FilGoal

عصام الحضري

كشف عصام الحضري حارس منتخب مصر التاريخي بأنه لن يلعب كرة قدم مجددا واعتزل اللعبة تماما.

وقال الحضري في تصريحات لقناة MBC Masr: "لن ألعب كرة قدم مجددا، لا أريد لعب كرة القدم مرة أخرى لأنها لن تضيف لي حاليا. كرة القدم زوجتي الثانية وطلقتها".

وعن العمل في مجال تدريب الحراس، أضاف "في عالم الاحتراف لا وجود للانتماء، ولو عُرض علي تدريب حراس الزمالك سأوافق. في حالة وجود عرضين من الأهلي والزمالك معا سأفضل الأهلي".

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الحضري أكمل "لمن لا يعلم، أليو بادجي تدرب معي ثلاثة أسابيع. وعبد الله بكري تدرب معي وطارق حامد تدرب معي. أتدرب باستمرار حبا في كرة القدم ولا شيء أكثر".

حارس المنتخب السابق أضاف "محمد الشناوي حارس مصر الأول حاليا. لعب أمم إفريقيا الأخيرة وخاض أول مباراتين في التصفيات. لو كنت مدرب حراس المنتخب سأضع اسم الشناوي كحارس أول طبعا. بعد مباراتين ربما يتغير الوضع لكن حاليا هو رقم (1)".

وأتم "لو كوبر طلب مني منح شارة القيادة لمحمد صلاح أمام السعودية كنت سأوافق. ليس عيبا لأن صلاح لاعب ذو قيمة كبيرة، والقيادة ليست بالشارة لكن بالاحترام والحب والتواصل بين اللاعبين".

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