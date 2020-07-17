مؤتمر مورينيو: يونايتد لعب جيدا والحظ سانده.. لا نستحق اللعب في الدوري الأوروبي ولكن

"هل من السخرية أن هزيمة توتنام لليستر يمكن أن تمنح مانشستر يونايتد مكانا في دوري أبطال أوروبا؟".

كان هذا السؤال الموجه لمدرب مانشستر يونايتد السابق والحالي لتوتنام جوزيه مورينيو لكن البرتغالي بعدما أشاد بعمل الشياطين الحُمر أرجع بعضا من تحسن نتائجهم إلى الحظ.

وأجاب مورينيو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "لا، وأنا لا أنظر لذلك الصراع ولا أعرف ماذا يحتاج يونايتد للتأهل لدوري الأبطال، أعتقد أنه سيواجه ليستر في المباراة الأخيرة".

وأضاف "لا أعلم إن كان تشيلسي كذلك في مركز آمن للتأهل لدوري الأبطال، لا أعتقد أنهم في مأمن".

وواصل المدرب البرتغالي "إن كان مانشستر يونايتد في ذلك الصراع فذلك لأنهم لعبوا جيدا في النصف الثاني من الموسم وعندما تلعب جيدا فأنت تستحق ما وصلت إليه".

قبل أن يستدرك "بالإضافة إلى ذلك فالكل يعلم أن الحظ ساندهم أكثر من مرة، حظ لم يقف إلى جانب آخرين، نحن على سبيل المثال لم يكن لدينا ذات الحظ".

وبسؤاله هل يقصد قرارات تقنية الفيديو أجاب "لا ينبغي أن يكون الفيديو حول ذلك يجب أن تكون قراراته بسيطة وواضحة وليس أن مساحة الخطأ هي مساحة الرجل على أرضية الملعب".

وأضاف "هناك أخطاء نتعلم كيف نحترمها في كرة القدم، يصعب قبولها أحيانا ولكنها أخطاء تفهمها لأن الجميع يرتكبون الأخطاء من المدربين والحكام واللاعبين".

ومنذ تولى مورينيو مسؤولية تدريب توتنام فهو رابع أكثر الفرق تحقيقا للنقاط في الدوري الإنجليزي بعد ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وعن ذلك الأمر قال: "أعتقد إننا كنا سنصبح أفضل دون المشاكل التي أحاطت بنا، لا أعتقد أن هناك أي فريق آخر حظي بذات المشاكل التي لدينا".

وأكمل "في إحدى لحظات الموسم كنت أتحدث حول النجاة، النجاة للوجود في مركز يمكننا من القتال على شيء ما".

وشدد مورينيو "الحقيقة إننا في المركز الرابع منذ وصولي للنادي وذلك بدون وجود هاري كين وهوجو لوريس وسيسوكو وسون هو انعكاس جيد للمستقبل الذي ينتظرنا والعمل الذي نقوم به".

وأضاف "أقل شيء نستحقه هو التواجد في بطولة أوروبية، نعم الدوري الأوروبي ليس البطولة التي نستحقها، ولكنها مسابقة أوروبية في نهاية الأمر".

وتابع "كرة القدم لا تتعلق بما تستحقه بل ما تحصل عليه بشكل فعال، لذلك لا يمكننا القول إننا نستحق شيء ما ثم لا نحصد النقاط في المباراتين الأخيرتين، نحن بحاجة للفوز".

وأكمل "أقول للاعبين إن انتصارين سيجعلانا نفوز بالدوري الأوروبي، أعرف أن الأمر ليس كذلك ولكن هذه طريقة لدفع اللاعبين للأمام وتحفيزهم".

وأتم مورينيو "ليس ممكنا أن يكون لشيفيلد وأرسنال وولفرهامبتون دوافع أكبر منا، الدوري الأوروبي مسابقة جيدة ويمكن أن نقوم فيها بالتدوير بين اللاعبين، وهي تزيد خبرات اللاعبين الشباب، ووعلينا خوض التجربة".

ويستعد توتنام لملاقاة ليستر سيتي يوم الأحد المقبل في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنام المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، فيما يأتي ليستر رابعا بـ62 بفارق الأهداف عن الخامس مانشستر يونايتد.

ويفصل توتنام عن ولفرهامبتون نقطة وحيدة فقط وهو المركز المؤهل لتصفيات الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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