الكشف عن نظام قيد الدوري المصري للموسم المقبل "مشكلة إفريقية"

كشف حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عن نظام القيد للدوري المصري في الموسم المقبل.

وقال حسام الزناتي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس "الفيفا أرسل لنا قرارا استثنائيا هذا الموسم بإمكانية فتح القيد قبل 4 أسابيع من نهاية الدوري".

وأوضح "لو نهاية الدوري يوم 30 أكتوبر مثلا، سيفتح القيد 30 سبتمبر على سبيل المثال".

الزناتي أتبع "سيكون من حق الفرق قيد صفقاتها الجديدة، لكن دون المشاركة في باقي مباريات الدوري".

مدير لجنة المسابقات أكمل "سنكون في مشكلة فقط إذا كان تاريخ انتهاء القيد الإفريقي قبل موعد فتح القيد في مصر. وقتها ستضطر الأندية لقيد لاعبيها من قائمة الموسم الحالي إفريقيا، على أن تضيف صفقاتها الجديدة في شهر يناير".

وأتم "الأمر الجيد أننا في الفترة بين فترة القيد الأولى، والثانية في يناير، تلعب الفرق الدورين الـ64 والـ32 فقط".

وتستأنف بطولة الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل من خلال المؤجلات، قبل استئناف مباريات البطولة.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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