نقطة واحدة تفصل "المجنون" عن الكبار.. ليدز بييلسا على أعتاب الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس، 16 يوليه 2020 - 20:05

كتب : FilGoal

بييلسا - ليدز

مر الكثير ولم يتبق سوى القليل. بل القليل جدا جدا. ليدز يونايتد على أعتاب ضمان التأهل بشكل رسمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتصر ليدز على ضيفه بارنسلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 44 من دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.

فوز كتيبة الأرجنتيني المخضرم ماوريسيو بييلسا جعلها على بُعد نقطة واحدة فقط لضمان الوصول بشكل رسمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار متعلقة
ليدز يونايتد يزيل صورة أسامة بن لادن من المدرجات ارقد في سلام – ليدز يونايتد ينعي أسطورته بعد وفاته بسبب فيروس كورونا لامبارد: فوز بييلسا بجائزة اللعب النظيف أمر مثير للسخرية بييلسا يعلّق على واقعة "الروح الرياضية".. ويصرّح: لاعبي قلل من سلطتي

نقطة واحدة من مباراتين = وصول ليدز مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 16 عاما.

فوز ليدز على بارنسلي كان صعبا للغاية وسط قتال الأخير للهروب من المركز الأخير على سلم الترتيب والهروب من الهبوط.

وتكفل مدافع بارنسلي مايكل سولباور بتسجيل هدف ليدز الوحيد بالخطأ في مرماه، بعد مجهود كبير من باتريك بامفورد مهاجم ليدز، في الدقيقة 28.

بييلسا، أو كما يطلقون عليه Loco، أي المجنون باللغة الإسبانية، تولى تدريب ليدز قبل الموسم الماضي.

ليدز قبل بييلسا كان في مرحلة سيئة للغاية. العريق الإنجليزي هبط من الدوري الممتاز موسم 2003-04، والحال لم يتوقف هنا بل حدث الأمر الأصعب على مشجعي الفريق بعدما هبط الفريق للدرجة الأدنى عام 2007، قبل أن يعود عام 2010.

منذ موسم 2014-15 وحتى قبل التعاقد مع بييلسا، أفضل مركز أنهى فيه ليدز الدوري كان المركز السابع، ولم يقترب من الصعود بشكل مباشر في أي مناسبة.

جاء "المجنون" بييلسا لتبدأ الانتفاضة. الموسم الماضي أنهى الدوري في المركز الثالث ووصل للمرحلة الفاصلة قبل أن يترك بطاقة التأهل لدربي كونتي تحت قيادة فرانك لامبارد وقتها.

ليدز لم يُفقد إيمانه بـ بييلسا، والآن اقترب من حصد ثمار تلك الثقة واقترب من العودة للدوري الإنجليزي لأول مرة بعد غياب طويل.

ووصل ليدز للنقطة 87 في المركز الأول بفارق 6 نقاط عن برينتفورد صاحب المركز الثالث، الذي يتأهل للمرحلة الفاصلة.

بينما تجمد رصيد بارنسلي عند النقطة 43 في المركز الأخير.

طالع أيضا

بلاغ جديد من الأهلي ضد مرتضى

كاف يعلن إقامة كأس إفريقيا 2023 في منتصف العام

حكاية طاهر محمد المتكامل فنيا القائد الهادئ

كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد أرسنال

حمدي فتحي يشارك في مباراة تجريبية بمران الأهلي

مدرب الإسماعيلي يرد على تقارير رحيل باهر وعبد الرحمن مجدي

ليدز بييلسا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أرسنال يعلن موعد عودة بابلو ماري ومارتينيلي 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لكي يبقى مصيره في يده.. ليستر يهزم شيفيلد بثنائية ويتمسك بالأبطال 52 دقيقة | أوروبا
بعد هدف والكوت القاتل.. المباراة الأكثر تكرارا في إنجلترا تصعب فرص أستون فيلا في البقاء ساعة | أوروبا
تشكيل إنتر - لوكاكو يواصل الغياب وعودة إريكسن أمام سبال ساعة | أوروبا
الشوط الثاني - ريال مدريد (1) - (0) فياريال.. برشلونة (1) - (1) أوساسونا.. التعااادل من ميسي ساعة | أوروبا
مباشر – كريستال بالاس (0) - (1) مانشستر يونايتد.. راشفورد جووووووول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعادل الإيجابي يحسم ودية بيراميدز ومصر للمقاصة ساعة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر يونايتد – تبديلان من سولشاير أمام كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 3 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 4 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري"
قد ينال إعجابك