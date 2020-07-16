نقطة واحدة تفصل "المجنون" عن الكبار.. ليدز بييلسا على أعتاب الدوري الإنجليزي الممتاز

مر الكثير ولم يتبق سوى القليل. بل القليل جدا جدا. ليدز يونايتد على أعتاب ضمان التأهل بشكل رسمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتصر ليدز على ضيفه بارنسلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 44 من دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.

فوز كتيبة الأرجنتيني المخضرم ماوريسيو بييلسا جعلها على بُعد نقطة واحدة فقط لضمان الوصول بشكل رسمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

نقطة واحدة من مباراتين = وصول ليدز مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 16 عاما.

فوز ليدز على بارنسلي كان صعبا للغاية وسط قتال الأخير للهروب من المركز الأخير على سلم الترتيب والهروب من الهبوط.

وتكفل مدافع بارنسلي مايكل سولباور بتسجيل هدف ليدز الوحيد بالخطأ في مرماه، بعد مجهود كبير من باتريك بامفورد مهاجم ليدز، في الدقيقة 28.

بييلسا، أو كما يطلقون عليه Loco، أي المجنون باللغة الإسبانية، تولى تدريب ليدز قبل الموسم الماضي.

ليدز قبل بييلسا كان في مرحلة سيئة للغاية. العريق الإنجليزي هبط من الدوري الممتاز موسم 2003-04، والحال لم يتوقف هنا بل حدث الأمر الأصعب على مشجعي الفريق بعدما هبط الفريق للدرجة الأدنى عام 2007، قبل أن يعود عام 2010.

منذ موسم 2014-15 وحتى قبل التعاقد مع بييلسا، أفضل مركز أنهى فيه ليدز الدوري كان المركز السابع، ولم يقترب من الصعود بشكل مباشر في أي مناسبة.

جاء "المجنون" بييلسا لتبدأ الانتفاضة. الموسم الماضي أنهى الدوري في المركز الثالث ووصل للمرحلة الفاصلة قبل أن يترك بطاقة التأهل لدربي كونتي تحت قيادة فرانك لامبارد وقتها.

ليدز لم يُفقد إيمانه بـ بييلسا، والآن اقترب من حصد ثمار تلك الثقة واقترب من العودة للدوري الإنجليزي لأول مرة بعد غياب طويل.

ووصل ليدز للنقطة 87 في المركز الأول بفارق 6 نقاط عن برينتفورد صاحب المركز الثالث، الذي يتأهل للمرحلة الفاصلة.

بينما تجمد رصيد بارنسلي عند النقطة 43 في المركز الأخير.

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