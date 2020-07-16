الإسماعيلي يتعادل مع أسوان وديا

الخميس، 16 يوليه 2020 - 19:30

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الرجاء

تعادل نادي الإسماعيلي مع أسوان وديا بهدف لكل فريق، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري.

الإسماعيلي تقدم في الدقيقة الـ45. ركنية نفذت ووصلت إلى أحمد مدبولي، والذي أرسل عرضية من الجهة الأخرى، ليقابلها محمد هاشم برأسية في المرمى مسجلا الهدف الأول.

وأدرك أسوان التعادل في الشوط الثاني بعد خطأ من الدفاع، ليقطع محمد مرسي الكرة ويسدد في الشباك مسجلا التعادل.

تأتي الودية الأولى للإسماعيلي في إطار برنامج إعداد الفريق لاستئناف مباريات الدورى .

لعب الإسماعيلي المباراهة بتشكيلين مختلفين، ففى الشوط الأول لعب بتشكيل مكون من التالي.

حارس: محمد مجدي.

الدفاع: محمود البدري – محمد مجدي الجمل – محمد هاشم – أحمد أيمن.

الوسط: عماد حمدي – محمد مخلوف – محمد صادق – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: حازم مرسي.

قبل أن يشارك فى الشوط الثانى كلا من مصطفى فارس، وإبراهيم أبو اليزيد، ومحمد عمار، وأسامة إبراهيم في الدفاع، ومدحت فقوسة، ومحمد الضرف، ومحمد بيومى، وعمر الوحش في الوسط، ووجيه عبد الحكيم، ومحمد حمدى زكي في الهجوم.

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