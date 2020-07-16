تقرير تركي: جالاتا سراي يتحرك رسميا لضم تريزيجيه

بدأ نادي جالاتا سراي التركي التحرك بشكل رسمي من أجل التعاقد مع جناح منتخب مصر محمود حسن "تريزيجيه" من صفوف أستون فيلا، حسبما كشفت التقارير التركية.

زعمت صحيفة fanatik التركية تقديم نادي جالاتا سراي العرض الأول لـ ويليام دافيلا وكيل تريزيجيه من أجل التفاوض على فكرة ضم اللاعب.

جالاتا سراي تحرك بشكل رسمي مع ممثلي تريزيجيه، ويستعد للتحرك الرسمي مع الفريق الإنجليزي.

ويرغب جالاتا سراي في التعاقد مع تريزيجيه على سبيل الإعارة لمدة عامين قادما من أستون فيلا، وفقا للتقرير التركي

وكيل تريزيجيه تحدث في وقت سابق عن مستقبل اللاعب، قائلا: "حتى الآن لم يحدث أي تفاوض بشكل رسمي مع جالاتا سراي".

وأضاف "إذا هبط أستون فيلا، فقد يكون جالاتا سراي خيارا هاما للاعب. ربما وقتها سنتحدث. سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم". (طالع التفاصيل)

أستون فيلا لم يُحدد مصيره حتى النهاية ويقاتل من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفريق الإنجليزي جمع 30 نقطة في المركز قبل الأخير، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الـ 17، مع تبقي 3 مباريات للفريق.

تريزيجيه صاحب الـ 25 عاما انضم لـ أستون فيلا قبل بداية الموسم الحالي، قادما من قاسم باشا التركي.

ولعب تريزيجيه 34 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.

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