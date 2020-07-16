تقرير: إصابة كوكا وشكوك حول لحاقه بنهائي كأس اليونان

تعرض أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني لإصابة تثير الشكوك حول إمكانية مشاركته في نهائي كأس اليونان.

المهاجم الدولي بدأ أساسيا أمس الأربعاء، أمام كريتي في الجولة الـ 35 من الدوري اليوناني وسقط أرضا عقب التحام مع لاعب الخصم في الدقيقة 22.

وبعد 3 دقائق حل بدلا منه المغربي يوسف العربي، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأحمر والأبيض بنتيجة 3-1 خارج القواعد.

ووفقا لموقع "sport24.gr" اليوناني فأن كوكا تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية قد تبعده عن المشاركة في نهائي كأس اليونان بعد 10 أيام أمام أيك أثينا.

وسيجري المهاجم البالغ 27 عاما فحوصات طبية لمدى جاهزيته لخوض المباريات المقبلة.

ويختتم أولمبياكوس بطل الموسم الحالي من الدوري اليوناني مشواره في المسابقة أمام أيك أثينا يوم الأحد المقبل.

وفي 26 يوليو سيلتقي الفريق ذاته في نهائي كأس اليونان وعينه على اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 2014-15.

موسم أولمبياكوس الأوروبي مستمر أيضا بعدما كانوا قد تجاوزوا أرسنال إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي. العملاق اليوناني تعادل ذهابا مع ولفرهامبتون في اليونان بهدف لكل فريق، وفي انتظار استئناف المسابقة خلال الفترة المقبلة لخوض لقاء الإياب.

وشارك كوكا في 17 مباراة هذا الموسم رفقة أولمبياكوس بمختلف البطولات. سجل فيهم 8 أهداف.

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