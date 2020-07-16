بعد عامين دون ناد.. أوبافيمي مارتينز يعود لـ شنجهاي شينوا

أعلن نادي شنجهاي شينوا الصيني عن التوقيع مع النيجيري المخضرم أوبافيمي مارتينز لتعويض تمديد إعارة مواطنه أوديون إيجالو لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

النيجيري البالغ 35 عاما لم يخض أي مباراة رسمية منذ موسمين عقب إصابته وفسخ تعاقده مع النادي الصيني في 2018.

وتحدث لاعب إنتر الإيطالي السابق عقب توقيع عقد جديد: "تأثرت بالإصابات، وإنه لشعور رائع أن أعود لفريق أنا معتاد عليه".

وسيجاور النيجيري كل من الإيطالي ستيفان الشعراوي والكاميروني ستيفان مبيا لاعب إشبيلية السابق والكولومبي جيوفاني مورينو.

مارتينز سجل 32 هدفا خلال 59 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق وتوج بلقب كأس الاتحاد الصيني في 2017.

وسبق أن ارتدى مارتينز قمصان أندية نيوكاسل يونايتد وفولفسبورج الألماني وروبن كازان الروسي وبرمنجام سيتي الإنجليزي وليفانتي الإسباني وسياتل ساوندرز الأمريكي.

وعلى المستوى الدولي خاض 40 مباراة بقميص النسور الخضر سجل خلالها 18 هدفا.

ومن المنتظر أن يبدأ الدوري السوبر الصيني لموسم 2020 في 25 يوليو الجاري وقُسمت الأندية الـ 16 إلى مجموعتين بواقع 8 فرق لكل مجموعة.

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