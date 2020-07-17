ليلة ملكية - زيدان: لقب الدوري يُسعدني أكثر من دوري الأبطال.. لا كلمات تصف شعوري

هو ملك الليلة. هنا نتحدث عن الأسطورة زين الدين زيدان الذي قاد ريال مدريد لتحقيق لقب الدوري الـ 34.

ريال مدريد توج بطلا للدوري الإسباني قبل الجولة الأخيرة، بعد الفوز على فياريال. (طالع التفاصيل)

وقال زيدان: "يا له من شعور. ما فعله اللاعبون مُثير للإعجاب للغاية".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (ماركا الإسبانية) "لا أجد كلمات مناسبة لوصف شعوري".

وأجاب زيدان على سؤال (أيهما جعلك أكثر سعادة، الفوز بدوري الأبطال أم الدوري الإسباني؟)، قائلا: "دوري الأبطال هو دوري الأبطال، ولكن هذا الدوري يُسعدني أكثر. الدوري الإسباني بطولة مذهلة".

وتابع "كنا الأفضل واستحقينا البطولة لأننا جمعنا أكبر قدر من النقاط. بالنسبة لي هذا اليوم هو أحد أفضل أيام حياتي".

وأكمل حديثه قائلا: "الفضل يعود للاعبين. هم من يقاتلون داخل الملعب لحصد الانتصار. شخصية الفريق عظيمة وأنا سعيد للغاية بذلك".

وعن غياب الجمهور عن احتفالات ريال مدريد، قال زيدان: "بالطبع الأمر غريب علينا جميعا. كنا نرغب في تواجد الجماهير معنا".

وأردف "ولكنني أعلم أنهم يشعرون بالسعادة الآن في منازلهم. انتصرنا من أجلهم".



















































في 11 مارس 2019 جلس أمام الصحفيين بابتسامة كاملة على وجه، ليقول "أنا امتلك شغفا كبيرا ولا يمكن لأي أحد نزع ذلك مني. عدت من جديد الآن". نعم زين الدين زيدان عاد من جديد وقتها لـ ريال مدريد، ليعود معه الملكي لتحقيق لقب الدوري الإسباني.

ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ 34 في تاريخه.

الملكي انتصر على فياريال بهدفين مقابل هدف، ولم ينتظر حتى تعثر برشلونة أمام أوساسونا، الذي حدث بالفعل فخسر الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف.

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