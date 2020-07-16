تشاتشيتش: ودية المقاصة حققت الهدف.. وسندفع بوجوه مختلفة أمام الزمالك

أشاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز بالمباراة الودية التي خاضها الفريق أمام مصر للمقاصة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

وفرض التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 سير اللقاء (طالع التفاصيل).

وقال تشاتشيتش: "المباراة حققت الهدف والغرض الرئيسي منها وهو تجهيز اللاعبين ومنح الفرصة للجميع وهو ما حدث خاصة وأن أغلب قوام الفريق شارك في اللقاء الودي، المباراة كانت قوية وبمثابة استعداد جيد للدوري" .

واعترف المدرب الكرواتي بحدوث بعض الأخطاء في المباراة الودية ولكنها أمر طبيعي خاصة في ظل طول فترة التوقف بسبب فيروس كورونا بجانب أن الجهاز الفني يعمل على تلافي تلك الأخطاء، مشددا على أن النتيجة غير مهمة على الإطلاق في اللقاءات التي يستعد الفريق من خلالها لاستئناف الدوري.

وشدد الكرواتي "من الطبيعي أن تظهر بعض الأخطاء وكذلك ضعف اللياقة البدنية في ظل حالة الإجهاد والإرهاق الشديدين نظرا لطول فترة التوقف التي امتدت لأكثر من 4 أشهر".

وأضاف "الفريق قدم مباراة جيدة نسبيا أمام المقاصة والأهم من ذلك أن الفريق خرج من الودية بدون إصابات وهو الأهم للجهاز الفني، وحافظ اللاعبون على مستواهم الجيد والكرة المميزة خلال اللقاء".

وأوضح "سنخوض مباراتين وديتين بخلاف المقاصة ونواجه الزمالك والمصري يومي 23 و26 يوليو الجاري بالإسكندرية، ومن المنتظر أن تكون هناك مباراة ودية رابعة في القاهرة جاري تحديد طرفها الثاني، قبل عودة عجلة الدوري للدوران مجددا يوم 6 أغسطس المقبل".

وكشف المدرب الكرواتي أن مباراة الزمالك المقبلة ستشهد الدفع بعناصر ووجوه مختلفة لرغبته في تجربة جميع اللاعبين ومنحهم الفرصة للمشاركة والتحضير لاستئناف الدوري.

وأتم عن قرار كاف بخوض مباريات نصف النهائي ونهائي الكونفدرالية من مباراة واحدة في المغرب قائلا: "لا أمتلك التعليق على الأمر لأن القرار بات نهائيا وهو اللعب في المغرب وعلينا أن نركز في الإعداد القوي للبطولة التي التتويج بلقبها هدفا لنا، وننتظر تحديد الاتحاد الإفريقي لمواعيد المباريات لوضع خطة الإعداد المناسبة".

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