التعادل الإيجابي يحسم ودية بيراميدز ومصر للمقاصة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أول مباراة ودية لـ بيراميدز ومصر للمقاصة عقب عودة النشاط الرياضي.

المباراة الودية أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري في أغسطس المقبل.

الشوط الأول انتهى بتقدم مصر للمقاصة بفضل هدفي محمد متولي كناريا وعمرو مرعي.

وفي الشوط الثاني عاد بيراميدز بقوة وتعادل في النتيجة عن طريق هدفي عبد الله السعيد وإبراهيم حسن.

وخاض بيراميدز كل شوط بتشكيل مختلف عن الآخر، ودفع الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز في الشوط الثاني بأحمد الشناوي في الدقائق الأخيرة بدلا من أحمد دعدور لإتاحة الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة.

وسبق أن أعلن بيراميدز اليوم عن سلبية المسحة الطبية لجميع عناصر الفريق والتي أجريت أمس الأربعاء (طالع التفاصيل).

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