أرسنال يعلن موعد عودة بابلو ماري ومارتينيلي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي موقف ثنائي الفريق بابلو ماري وجابرييل مارتينيلي من الإصابة وموعد العودة.

ويغيب الإسباني والبرازيلي بسبب الإصابة عن أرسنال منذ الشهر الماضي.

وجاء بيان أرسنال عبر موقعه الطبي: "بابلو ماري سيعود إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق في يوليو لاستئناف إعادة تأهيله في مركز التدريب الخاص بنا، بهدف العودة إلى التدريب الكامل في سبتمبر".

وكان الإسباني قد تعرض للإصابة في الكاحل أثناء لقاء مانشستر سيتي.

فيما جاء موقف البرازيلي الشاب "حاليا يتواجد في مركز التدريب متلقيا العناية والدعم المتخصص من فريقنا الطبي، وسيستمر تعافيه طوال الموسم، بهدف العودة إلى التدريب الكامل بحلول نهاية عام 2020".

وتعرض المهاجم البرازيلي لإصابة في الركبة أثناء التدريبات وأجرى عملية جراحية.

بابلو ماري المُعار من فلامنجو البرازيلي شارك مع أرسنال منذ انضمامه في يناير في 3 مباريات مع الفريق الأول ومباراتين مع الفريق الرديف.

أما المهاجم البرازيلي البالغ 19 عاما شارك هذا الموسم في 26 مباراة وسجل 10 وصنع 6 في جميع المسابقات.

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