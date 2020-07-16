سلبية المسحة الرابعة لـ بيراميدز
الخميس، 16 يوليه 2020 - 18:41
كتب : عاطف شادي
أعلن نادي بيراميدز سلبية المسحة الرابعة لفريق الكرة، والتي أجراها يوم الأربعاء.
ويلعب بيراميدز أمام مصر للمقاصة وديا اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي.
وأجرى الفريق مسحة شاملة لجميع أفراده بمشاركة طاقم تحكيم اللقاء الودي الذي يديره محمد الحنفي، وجاءت النتيجة سلبية تماما.
وفي الإطار ذاته أشاد هاني الشهيدي ممثل اللجنة الطبية في اتحاد الكرة بالإجراءات الاحترازية الشاملة التي ينفذها النادي.
وتواجد وفد ممثل اللجنة الطبية في اتحاد الكرة في الدفاع الجوي بتكليف من اتحاد الكرة، لمتابعة كافة الإجراءات التي يطبقها بيراميدز قبل وأثناء مواجهة المقاصة.
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