تشكيل مانشستر يونايتد – تبديلان من سولشاير أمام كريستال بالاس

أعلن أولي جونار سولشاير تشكيل فريقه المستدعى للقاء كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك اليوم الخميس في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وأجرى سولشاير تبديلين بمشاركة تيموثو فوسو مينساه بدلا من لوك شو، وسكوت مكتوميناي بدلا من نيمانيا ماتيتش.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: تيموثي فوسو مينساه- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- آرون وان بيساكا

في الوسط: سكوت مكتوميناي- بول بوجبا- برونو فيرنانديز

في الهجوم: ماركوس راشفورد- أنتوني مارسيال- ماسون جرينوود

📋 Here's how Ole's men line up for #CRYMUN... Let's get the job done 👊#MUFC @DHLManUtd — Manchester United (@ManUtd) July 16, 2020

ويحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 59 نقطة.

فيما يأتي كريستال بالس في المركز الـ14 بـ42 نقطة.

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