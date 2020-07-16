تشكيل مانشستر يونايتد – تبديلان من سولشاير أمام كريستال بالاس

الخميس، 16 يوليه 2020 - 20:29

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

أعلن أولي جونار سولشاير تشكيل فريقه المستدعى للقاء كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك اليوم الخميس في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وأجرى سولشاير تبديلين بمشاركة تيموثو فوسو مينساه بدلا من لوك شو، وسكوت مكتوميناي بدلا من نيمانيا ماتيتش.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: تيموثي فوسو مينساه- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- آرون وان بيساكا

في الوسط: سكوت مكتوميناي- بول بوجبا- برونو فيرنانديز

في الهجوم: ماركوس راشفورد- أنتوني مارسيال- ماسون جرينوود

ويحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 59 نقطة.

فيما يأتي كريستال بالس في المركز الـ14 بـ42 نقطة.

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