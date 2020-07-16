إنبي يعلن سلبية المسحة الرابعة للاعبيه "بمن فيهم الحالات المصابة سابقا"

أصبح إنبي خاليا تماما من فيروس كورونا بعد سلبية المسحة الرابعة للفريق.

أعلن نادي إنبي سلبية المسحة الرابعة لفيروس كورونا، والتي خضع لها الفريق.

وحسب بيان النادي، فإن الحالات التي سبق واكتشفوا إصابتها بفيروس كورونا، أتموا شفاءهم أيضا، ليصبح الفريق خاليا من الفيروس في الوقت الحالي.

كان إنبي سبق وأعلن إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا –دون الإفصاح عن هويتهما-، بجانب اثنين من عناصر الجهازين الفني والإداري.

ويستعد إنبي في الوقت الحالي لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز، إذ سبق وأعلن الفريق البترولي عن 5 مباريات ودية سيخوضها في الفترة المقبلة.

وتستأنف بطولة الدوري المصري يوم 7 أغسطس المقبل من خلال المؤجلات، قبل استئناف مباريات البطولة.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

أما إنبي فيحتل المركز السابع في الدوري بـ25 نقطة.

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