تشكيل برشلونة - فاتي وبراثوايت يجاورن ميسي في الهجوم أمام أوساسونا
الخميس، 16 يوليه 2020 - 19:37
كتب : FilGoal
أعلن كيكي سيتيين تشكيل برشلونة برشلونة أمام أوساسونا في الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني.
ويغيب الثلاثي الفرنسي، عثمان ديميبلي وأنطوان جريزمان وصامويل أومتيتي بسبب الإصابة عن صفوف البلاوجرانا.
وشهد تشكيل الفريق عدة تغييرات أبرزها مشاركة جونيور فيربو بدلا من ألبا، وغياب بوسكيتس ويحل بدلا منه إيفان راكيتيتش في خط الوسط.
ويتواصل غياب الأوروجوياني لويس سواريز عن التشكيل الأساسي للمباراة الثانية، بعدما شارك كبديل في مباراة بلد الوليد الماضية.
وجاء تشكيل الفريق الكتالوني كالآتي:
حراسة المرمى: أندريه تير شتيجين
الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرار بيكيه – كليمون لونجليه – جونيور فيربو
الوسط: إيفان راكيتيتش - سيرجيو روبرتو – ريكي بويج
الهجوم: ليونيل ميسي – أنسو فاتي – مارتن براثوايت
#Culers! Here is YOUR starting XI for #BarçaOsasuna! pic.twitter.com/cv8yGkth37— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2020
ويحتاج برشلونة للفوز وانتظار تعثر ريال مدريد أمام فياريال من أجل تأجيل حسم اللقب للجولة الأخيرة.
ويحتل برشلونة وصافة الترتيب برصيد 79 نقطة مقابل 83 نقطة لـ ريال مدريد الذي يكفيه الفوز أمام الغواصات الصفراء للتتويج باللقب.
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