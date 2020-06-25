وكيل تريزيجيه: جالاتا سراي قد يكون خيارا هاما إذا هبط أستون فيلا

الخميس، 25 يونيو 2020 - 19:14

كتب : FilGoal

أستون فيلا - ليستر سيتي تريزيجيه

تحدث ويليام دافيلا وكيل محمود حسن "تريزيجيه" عن مستقبل لاعب أستون فيلا الإنجليزي وما قد يجعله يرحل من إنجلترا.

اسم تريزيجيه ارتبط بالعودة إلى الدوري التركي من جديد، ولكن هذه المرة بقميص جالاتا سراي، وهو ما تحدث عنه وكيل اللاعب.

وقال وكيل تريزيجيه: "حتى الآن لم يحدث أي تفاوض بشكل رسمي مع جالاتا سراي".

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وأضاف في تصريحاته مع صحيفة (فوت ماك) التركية "مصير أستون فيلا سيحدد بشكل كبير ما قد يحدث".

وأوضح "إذا هبط أستون فيلا، فقد يكون جالاتا سراي خيارا هاما للاعب".

وأتم "ربما وقتها سنتحدث. سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

ويحتل أستون فيلا المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة من 31 مباراة.

تريزيجيه صاحب الـ 25 عاما انضم لـ أستون فيلا قبل بداية الموسم الحالي، قادما من قاسم باشا التركي.

ولعب تريزيجيه 34 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3.

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