البدري يوضح موقف المنتخب من معسكر أكتوبر

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أنه لم يتقرر حتى الآن مواعيد أجندة شهر أكتوبر ونوفمبر من الاتحاد الإفريقي.

وينتظر منتخب مصر قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لتحديد احتياجات المرحلة المقبلة.

وقال البدري في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "لم يتم الإعلان عن مواعيد أجندة شهر أكتوبر وكذلك نوفمبر سواء مباريات رسمية أو ودية".

وكشف "عندما يعلن الكاف سيتم تحديد الأفضل للمنتخب واللاعبين وشكل الإعداد المناسب وفقا لحالة اللاعبين ومدى حاجتهم لمباريات تدريجية بمشاركتهم في الدوري".

وأوضح "كل هذه الأمور من الحلول المطروحة للتغلب على تلك الظروف الاستثنائية الصعبة، لذلك لم يتم التأكيد على اتخاذ أي قرار".

وتابع "من يتحدث عن ترحيبه بإلغاء ودية شهر أكتوبر فهو أمر ليس مسلما به وتحقيقه مرهون ببعض الأمور الأخرى والتي تتماشى مع مصلحة اللاعبين".

وشدد البدري "نحن في فترة استثنائية والتوقف كان طويلا بسبب فيروس كورونا ولا بد من تدابير معينة وإجراءات خاصة في تلك الظروف الحالية".

وأتم تصريحاته "يسعى الجهاز الفني للمنتخب لوصول اللاعبين لأفضل فورمة قبل التحضيرات الدولية المتعلقة بارتباطات المنتخب المقبلة".

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