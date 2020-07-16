تقرير: مانشستر يحدد سعر بيع سانشيز لـ إنتر

حدد مانشستر يونايتد سعر بيع أليكسيس سانشيز إلى إنتر خاصة وأن الفريق الإنجليزي لا يفكر في إعارة اللاعب.

أليكسيس سانشيز النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وكشفت صحيفة جازيتا ديللو سبورت أن مانشستر يونايتد يريد بيع سانشيز مقابل 20 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب قدم ما يكفي لكسب انتقاله بشكل دائم إلى إنتر.

ونجح سانشيز في تسجيل هدف واحد وصناعة 5 آخرين في سبع مشاركات بعد استئناف النشاط عقب جائحة فيروس كورونا.

وشدد التقرير أن مانشستر يونايتد لا يفكر في إعارة أخرى ويريدون بيعه بشكل دائم.

ويسعى مانشستر يونايتد للحصول على 20 مليون يورو من خلال عملية بيع الجناح التشيلي.

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