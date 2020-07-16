في الدرجة الثانية - تأييد وقلق وتهديد مع استئناف مرتقب للبطولة

الخميس، 16 يوليه 2020 - 13:08

كتب : رضا السنباطي

البنك الأهلي

اختلفت آراء مدربين في دوري الدرجة الثانية المصري بعدما تقرر استئناف البطولة في 20 سبتمبر المقبل بعد توقف قدره نصف عام تقريبا.

وقبل استئناف الصراع الساخن على الصعود إلى الدوري الممتاز وتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة، استطلع FilGoal.com آراء مدربين في قرار الاتحاد المصري لكرة القدم.

عيد مرازيق مدرب فريق البنك الأهلي أبدى سعادته بالقرار، خاصة أن فريقه يصارع بقوة في مجموعة الصعيد على الصعود إلى الممتاز، وقال لـFilGoal.com:"نتدرب من يوم السبت الماضي، كنا جاهزين لأي قرار وسعداء باستئناف البطولة".

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بينما أبو العينين شحاتة مدرب تليفونات بني سويف، صاحب المركز السادس في مجموعة الصعيد، أبدى قلقه بالقول:"القرار تأخر كثيرا، هناك لاعبون وقعوا لأندية أخرى، كيف ستضمن جديتهم في التدريبات والمباريات؟".

الصراع على أشده في مجموعة الصعيد في ظل تساوي المتصدرين بني سويف والبنك الأهلي في عدد النقاط (35)، ويبتعد الألومنيوم ثالث الترتيب عنهما بثلاث نقاط فقط.

في مجموعة القاهرة لا يختلف الأمر كثيرا، فسيراميكا كليوباترا يتصدر البطولة برصيد 32 نقطة وخلفه مباشرة الداخلية بفارق نقطة ويحتل بتروجت المركز الثالث ورصيده 29 نقطة.

وقال هشام زكريا مدرب الداخلية:"العودة جيدة لكل الأندية من أجل تجهيز اللاعبين للفترة المقبلة".

أما القناة صاحب المركز السادس في مجموعة القاهرة فقال مدربه تامر مصطفى:"سعداء بالقرار. من الأفضل أن تكون لنا تجربة مصرية خالصة وألا نلجأ في مثل هذه الظروف للتجارب الخارجية".

وبالانتقال إلى مجموعة بحري والتي يتذيلها بيلا ومالية كفر الزيات، اللذان هبطا رسميا إلى دوري الدرجة الثالثة، هدد مدرب الأخير بالشكوى حال تغيرت اللائحة وهبط فريقان فقط بدلا من 5، فقال أيمن مجدي لـFilGoal.com:"العودة تحتاج مالا وسنجتمع بالإدارة لنبحث كيفية تنفيذ ذلك، سندفع من جيوبنا لكي نعود للمباريات، سعر لاعب في بلدية المحلة يساوي مصاريف نادينا طوال موسم كامل. لابد من الالتزام بشروط المسابقة وهبوط 5 أندية، إذا تقلص العدد إلى ناديين سنتقدم بشكوى. نادينا لا يتلاعب وتاريخه عريق وسنخوض المباريات المتبقية بجدية".

أما دكرنس، صاحب المركز الخامس في مجموعة بحري، فقال مدربه مصطفى عبده:"سعيد بالقرار لأن اللاعبين تضرروا ماديا. أتمنى أن تبدأ التدريبات في كل الأندية في وقت واحد تطبيقا لتكافؤ الفرص ولابد أن يتابع اتحاد الكرة الأمر".

ألعاب دمنهور يتصدر ترتيب مجموعة بحري بفارق نقطة عن غزل المحلة وفاركو وبفارق 3 نقاط عن المنصورة.

5 جولات متبقية في دوري الدرجة الثانية، بطل كل مجموعة سيصعد إلى الدوري الممتاز وآخر 5 أندية ستهبط إلى دوري الدرجة الثالثة.

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